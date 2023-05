Isola dei Famosi, Caldonazzo fuori di sé: l’appello a Ilary Blasi

Di nuovo fulmini e saette a L’Isola dei Famosi. E per fortuna che Pier Silvio Berlusconi sperava in una versione sobria del reality show dei naufraghi dopo le bassezze che si sono viste al Grande Fratello Vip 7. Tanto per cambiare ad andare su tutte le furie è stata Nathaly Caldonazzo. E tanto per cambiare dall’altra parte c’è stato Andrea Lo Cicero. I due concorrenti, dopo una breve tregua, sono tornati ad azzuffarsi verbalmente in modo pesante. Addirittura l’attrice ha chiamato in causa Ilary Blasi.

Nelle scorse ore Nathaly è esplosa, accusando il suo compagno di avventura di essere una persona falsa e di aver sparlato di Marco Mazzoli. Sono volati gli stracci e sono piovuti insulti, con Lo Cicero che ha pronunciato parole tutt’altro che gentili sulla carriera della showgirl. Ma che cosa di preciso ha fatto scaldare gli animi innescando l’ennesimo scontro? La Caldonazzo è andata fuori di sé in quanto ha considerato alcune frasi dell’ex rugbista “vomitevoli”.

Isola dei Famosi, Caldonazzo si scaglia contro Lo Cicero: è di nuovo guerra

“Lui è un bugiardo, ieri sparlava di Marco dicendo che finge di essere vegano. La falsità regna sovrana, a me queste cose fanno vomitare”, ha tuonato l’attrice, puntando il dito contro Lo Cicero. Un antipasto di uno sfogo che si è poi dilungato divenendo sempre più intenso: “E poi mi dà fastidio che gli altri fanno le banderuole. Tutti si lamentano e poi però stanno con lui. Anche Corinne, siamo sempre andate d’accordo, ha sempre preso posizione e adesso vedo che per il famoso ‘quieto vivere’ va dove tira il vento. Io me ne frego, a me del quieto vivere non importa nulla!”.

Nathaly, in preda alla rabbia, ha invitato Andrea ad assumersi le sue responsabilità, continuando a ribadire che sono state dette delle bugie sul conto di Mazzoli. C’è stato un crescendo di paroline per nulla dolci, con la concorrente che è finita con il dire che Andrea deve vergognarsi:

“Abbi il coraggio di dire quello che hai detto ieri. Diglielo in faccia quello che dici alle spalle. Dicevi che lui non è un vero vegano e che fa ridere i vegani. C’era presente Corinne! Vomito, posso vomitare? Che bugiardo che sei. Non ci posso credere. Sparlavi e dicevi ‘i vegani ridono se vedono Marco, perché lui mangia la carne’. Sei il più falso della storia, ieri per venti minuti hai sparlato. Hai parlato male di Marco Mazzoli e ti devi vergognare. Io con i siculi falsi non parlo, parlo solo con i siculi signori, con i siculi bugiardi non parlo. Ma i veri siculi non sono come te fidati”.

L’appello a Ilary Blasi di Nathaly Caldonazzo

A questo punto Lo Cicero ha attaccato la naufraga, mettendo in discussione la caratura della sua carriera. Tutto molto triste, una sorta di gara ‘muscolare’ evitabile, fatta di bassezze e colpi bassi. Nathaly ha quindi chiamato in causa la conduttrice del reality show, Ilary Blasi, invitandola a mostrare nella prossima puntata in prime time su Canale Cinque le immagini in cui Lo Cicero ha parlato di Mazzoli. Questo l’appello dell’attrice:

Qui quando uno si gira ha le pugnalate alle spalle delle persone. Tu vuoi sminuire gli altri. Per fortuna c’erano le telecamere così lunedì riderò. Ilary ti prego fai vedere i video in puntata. […] Io sono una soubrette che non si inc**a nessuno? Ascolta, io faccio teatro da 30 anni”.

La prossima puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, anzi di colpi bassi.