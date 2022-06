Isola dei Famosi, c’è già il vincitore: chi è e perché si parla di trionfo falsato

Ecco chi trionferà nella sedicesima edizione del reality dei naufraghi: le quote finalista per finalisti e i possibili guadagni

L’Isola dei Famosi 2022, tra poche ore, decreterà il suo vincitore. Chi la spunterà? Affidandosi ai bookmakers, non c’è storia: il trionfatore sarebbe già scritto. In gara sono rimasti la showgirl Carmen Di Pietro (56 anni), l’ex nuotatore Luca Daffrè (26 anni), l’influencer Maria Laura De Vitis (24 anni), la modella Mercedesz Henger (30 anni), il musicista Nick Luciani (51 anni) e l’attore Nicolas Vaporidis (40 anni). Ed è proprio quest’ultimo che è dato come favoritissimo per la vittoria finale della sedicesima stagione del reality show. Le tre principali case di scommesse – Snai, Sisal e Planet Win – lo danno rispettivamente a 1.30, 1.30 e 1.28. Vale a dire che se si dovesse puntare un euro sulla sua vittoria si guadagnerebbero soltanto 30 o 28 centesimi.

Dietro a Vaporidis spicca Carmen Di Pietro quotata dalla Snai 3.50, da Sisal 3.75 e da Planet Win 3.65. Ciò significa che chi punta sulla showgirl campana, laddove arrivi prima, intascherebbe poco più di tre volte e mezzo la cifra scommessa.

Staccatissimi tutti gli altri concorrenti: la De Vitis è data a 10.00 dalla Snai, addirittura 20 dalla Sisal e a 11 da Planet Win. Daffrè è quotato a 10.00, 16.00 e 11.00. Luciani è dato a 15.00, 12.00, 15.00 mentre la Henger a 15.00, 25.00, 16.00.

Dunque, a conti fatti, Mercedesz è la più sfavorita e quindi colei che, in caso di trionfo, garantirebbe maggiori vincite. La Sisal la dà persino a 25. Con 10 euro se ne vincerebbero 250, anche se il rischio che la giovane non trionfi è assai alto.

Isola dei Famosi 16, la vittoria è già stata falsata?

Secondo molti telespettatori, e pure per qualche naufrago, la vittoria dell’Isola 16, al di là di chi la otterrà, sarà falsata. Motivo? L’allungamento del reality show di oltre un mese ha provocato ritiri a pioggia. C’è chi come Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni (due concorrenti dati tra i favoriti per la vittoria) ha scelto di non proseguire il proprio cammino per ‘cause di forza maggiore’ e chi ha riportato infortuni che l’hanno costretto a rinunciare al gioco (ad esempio Edoardo Tavassi, altro personaggio dato tra i papabili vincitori prima del forfait).

“Se il programma non fosse stato allungato, non ci sarebbero stati tutti questi ritiri e la finale sarebbe stata ben differente”, il pensiero dei più. Invece hanno avuto la meglio esigenze di palinsesto. Vaporidis è a un passo dal trionfo!