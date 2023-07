Isola dei Famosi, Blind sposo: chi è la moglie e chi ha dato buca

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Blind e la storica fidanzata Greta Tigani si sono sposati. I due si sono conosciuti quando avevano solamente 5 anni mentre sono diventati una coppia a 18 anni e ora finalmente hanno coronato il sogno di giurarsi amore eterno. Un passo molto importante soprattutto per il giovane cantante che alla compagna deve tutto, soprattutto il più grande successo da lui conseguito: la battaglia vinta contro la dipendenza dalla droga. Ecco dove sono state celebrate le nozze e chi erano gli invitati ma anche i grandi assenti.

La cerimonia a Perugia e i grandi assenti

Le nozze del rapper Blind e della compagna Greta Tigani sono state celebrate a Perugia e il ricevimento si è tenuto nella splendida e romantica cornice della Tenuta Montenero. Si tratta di una dimora padronale che, con le sue bellissime e ampie sale, i giardini, la terrazza, la piscina e le piazze, risulta essere perfetta per incorniciare un evento come un matrimonio in un contesto ricco di fascino ed eleganza.

A presenziare vi erano numerose personalità del mondo dello spettacolo: tra i tanti Roger Balduino e il vincitore del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, Nicolas Vaporidis. Tanti però anche gli assenti all’evento: diversi ex concorrenti dell’Isola dei famosi infatti, per motivi lavorativi, non hanno potuto essere presenti al matrimonio di Blind e Greta Tigani. Come ha riportato l’esperta di gossip Deianira Marzano si tratta di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, i coniugi Russo ed Edoardo Tavassi.

La storia di Blind e Greta Tigani

È grazie ai programmi televisivi ai quali Blind ha partecipato che sappiamo alcuni aspetti della vita del giovane cantante e della sua storia d’amore con Greta Tigani. Una storia che ha commosso il pubblico italiano che da quel momento considera l’amore di Blind per la compagna qualcosa in più di un semplice modello: “Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio tu sei stata tutto per me. Ci sei sempre stata quando avevo bisogno e sei stata un appoggio nei momenti più difficili della mia vita.”

Franco, questo è il vero nome dell’artista, ha un passato davvero tormentato nel quale si è anche scontrato con la dipendenza dalla droga e la costante paura di fallire: “Quando torni a casa dopo giornate passate in giro a guadagnarti il pane con le tue mani, quando apri la porta di casa e per 18 anni convivi con le urla, la mancanza di soldi, genitori che litigano, assistenti sociali, psicologi; quando attraversi tutto quello che un ragazzo non dovrebbe mai vivere, cadere è facile.” È solo grazie alla compagna e alla sua famiglia se è riuscito a uscire dal tunnel della dipendenza: “Loro mi hanno accolto in casa. Credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato, prendendosene cura. Mi hanno accolto come un figlio e di questo ne sono grato“.

Era il 2020 quando Greta aveva chiesto a Blind di sposarla ma lui aveva preso tempo. In seguito, nel 2021 grazie alla complicità de Le Iene che hanno permesso al cantante di organizzare uno scherzo alla compagna, lui le ha finalmente fatto la proposta ufficiale. Infine ieri si è finalmente realizzato il sogno dei due ragazzi che si sono detti il fatidico “si” e si sono giurati amore eterno.