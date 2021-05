Isola dei Famosi, Beppe Braida attacca: “Scandaloso non sia in studio”

Lo sfogo dell’ex naufrago in risposta a chi gli ha chiesto come mai non sia tra gli eliminati in studio: le risposte su Instagram

Perché Beppe Braida non è in studio all’Isola dei Famosi 2021? L’ex naufrago ha lasciato il programma da settimane ormai, dopo aver ricevuto una notizia suoi suoi genitori. Il papà è risultato positivo al Covid e non era più sereno e predisposto a proseguire il reality show. Una scelta che è stata compresa dal pubblico, dai suoi ex compagni di viaggio e di sicuro anche dalla produzione. Il motivo dell’abbandono di Beppe Braida è più che serio, ma di lui non si è saputo più nulla. Come mai non è stato invitato in studio come gli altri ex concorrenti?

Può essere un problema legato al fatto che Braida abbia abbandonato e non sia stato eliminato? Anche Brando Giorgi e Elisa Isoardi hanno abbandonato, o meglio sono stati costretti a ritirarsi per un problema agli occhi. Il problema famigliare di Braida forse ha un peso diverso rispetto a un abbandono per infortunio sulla spiaggia? Magari arriveranno spiegazioni da parte della produzione, intanto Beppe Braida ha attaccato gli autori. Sui social infatti qualcuno gli ha domandato come mai non sia stato ancora invitato in studio.

Un paio di utenti gli hanno rivolto la domanda tra i commenti su Instagram. Qualcuno gli ha domandato se sia assente per la situazione del padre, perché ancora in quarantena o per altre ragioni. Questa è stata la risposta di Beppe Braida sull’assenza in studio, scovata da Biccy: “Onestamente non lo so. Molti sulle pagine social dell’Isola ho visto che chiedono di me ma boh”. Un altro utente ha chiesto un parere su un presunto accanimento nei confronti di Valentina Persia, Angela Melillo e Francesca Lodo, con cui Beppe aveva molto legato.

Braida non ha replicato spiegando il suo punto di vista, ma ha attaccato la produzione dell’Isola dei Famosi: “L’unica cosa che trovo davvero scandalosa è che io non sia ancora stato invitato in studio”. Pare si sia appena aperta una faida tra l’ex naufrago e gli autori: Beppe Braida verrà invitato in studio dopo questo sfogo oppure il suo è considerato un abbandono diverso da quello di Elisa e Brando? D’altronde il comico non è l’unico assente in studio: anche il Visconte Ferdinando Guglielmotti non si è visto dopo il suo abbandono. Forse le loro due situazioni sono state interpretate in modo diverso da quelle di Giorgi e Isoardi.