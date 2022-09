Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti è incinta: chi è il futuro papà

Beatrice Marchetti è incinta del primo figlio! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha annunciato la lieta notizia poco fa, su Instagram. Si è già scattata delle bellissime foto con il pancione, che ha usato per condividere la sua felicità con chi la segue con affetto. Tanti si sono affezionati a lei proprio conoscendola e seguendola all’Isola, nell’edizione del 2021, quella vinta da Awed. All’epoca però era fidanzata con un altro uomo. Si chiamava Mathieu ed era anche apparso all’Isola in una puntata per salutare la sua dolce metà. Tra loro, però, l’amore è naufragato.

Dopo l’addio a Mathieu, prima dell’estate Beatrice Marchetti ha sposato Felix. Di lui si sa poco e nulla, pare non sia neanche presente su Instagram visto che lei non lo tagga nelle foto. Si sa soltanto che è riuscito a far breccia nel cuore della bella ex naufraga. Si sono sposati in Grecia a giugno scorso, optando per una cerimonia privata. Erano presenti le famiglie e alcuni amici, tra cui anche Isolde Kostner, conosciuta proprio all’Isola dei Famosi.

Oggi si è tornati a parlare di lei perché diventerà presto mamma. Beatrice Marchetti ha svelato di aspettare un figlio. L’annuncio è arrivato su Instagram, con una frase molto divertente: “È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo!”. A distanza di qualche minuto dal post, la futura mamma ha registrato dei video tra le storie spiegando di essere contenta di essersi liberata di un peso, in un certo senso.

Voleva condividere questa notizia da tempo, ha aggiunto, ma i timori erano tanti, comuni a tante future mamme nei primi mesi di gravidanza. Per questo insomma ha preferito aspettare, oggi è felice di condividere tutto con chi la segue. Questi mesi di silenzio insomma le sono pesati, magari anche perché doveva tentare in tutti i modi di nascondere il pancione mostrandosi sui social. “Ora mi dovrete subire con il panzone. Non son pronta psicologicamente, mi dovete aiutare”, ha detto ancora. Di quanti mesi è incinta Beatrice Marchetti e quando partorirà? Questo al momento non si sa, ma di sicuro non mancherà di aggiungere ulteriori dettagli nelle prossime settimane.