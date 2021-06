La naufraga non è riuscita a raggiungere il podio dell’edizione 2021 e questo le ha lasciato l’amaro in bocca: la confessione

Beatrice Marchetti è delusa dal mancato podio all’Isola dei Famosi 2021. Trascorrere giorni e giorni da sola su Playa Imboscadissima, aver superato tutti i televoti quando arrivavano gli eliminati dalla Palapa devono aver alimentato in lei delle speranze di vittoria. Sperava di vincere come tutti, ma a quanto pare lei ci ha creduto, non solo sperato. Questo è quanto ha rivelato in una intervista a SuperGuida Tv, a cui ha confidato anche il motivo che l’ha spinta a partecipare al reality show. Beatrice aveva voglia di mettersi in gioco per mostrare la persona che è, farsi conoscere dal pubblico.

Per lei è stata un’esperienza che, forse inaspettatamente, le ha regalato forza e grinta. Ha scoperto i suoi limiti ed è riuscita a superarli. Inoltre è stato un riscatto, un modo per smentire le critiche secondo cui le modelle riescono a vivere solo della propria immagine. Era una delle favorite alla vittoria, ma di certo non l’unica. In questa edizione non è bastato essere la naufraga solitaria, non tutto il pubblico è riuscito a superare il suo comportamento e alcune sue contraddizioni prima di essere eliminata e sbarcare a Playa Imboscadissima. Forse proprio la solitudine l’ha spinta a credere nel podio, ma alla fine Beatrice è rimasta delusa dalla mancata vittoria:

“Credevo di vincere e sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio. Sono stata una delle poche persone che ha vissuto una trasformazione. E per me che sono una modella è stato difficile vivere da naufraga”

Se dovesse dire se il percorso da sola sia stato un premio o meno, allora lei sarebbe sicura della risposta: sente di essere stata premiata dalla solitudine. Le ha permesso di mostrare ogni sfaccettatura della sua persona, anche se una delle accuse più diffuse sul Web era il mancato confronto con il gruppo. In questo modo non tutto il suo carattere è venuto fuori, o meglio non è venuto fuori il comportamento nella convivenza forzata con gli altri. Dall’altra parte le ha permesso di mostrare la sua grinta e il lato migliore di sé.

Beatrice è certa che senza Playa Imboscadissima sarebbe uscita prima dal gioco, e in effetti è finita sulla spiaggia da sola proprio in seguito a un’eliminazione al televoto. Cosa ha detto invece del vincitore dell’Isola dei Famosi Awed? Per lei è una persona divertente e simpatica, ha spiegato di averlo nominato in semifinale per essere coerente con quanto accaduto nelle settimane precedenti. A proposito della possibilità di un flirt con Awed ha ammesso: