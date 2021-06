Isola dei Famosi, Awed “mi ha rinnegato”: il duro attacco di Vera Gemma

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata da qualche settimana, ma non le polemiche. A trionfare è stato, a sorpresa, Awed e tutti hanno applaudito sportivamente. Tra questi anche Vera Gemma che si è detta felice per lui perchè meritava di vincere. Ha sempre tifato per lui al di là delle loro incomprensioni dato che da parte sua è rimasto l’affetto. In una intervista concessa alla rivista NuovoTv l’attrice e scrittrice originaria di Roma, figlia del celebre attore Giuliano Gemma, ha rotto il silenzio su Simone Paciello dichiarando che lo youtuber “ha rinnegato la nostra amicizia” per strategia e, in questo modo, è riuscito ad arrivare in finale fino alla conquista del montepremi.

Come ricorderanno i telespettatori, sulle spiagge dell’Honduras erano inseparabili. Fin da subito hanno stretto un bel rapporto amicale e poi lui le ha voltato le spalle. Un cambio di rotta che non è piaciuto a Vera Gemma:

“Quando sono stata eliminata lui piangeva per me. Poi si è messo a inveire. Poteva allearsi col resto del gruppo anche senza dire nulla contro di me. Ci sono rimasta male e mi sono sentita tradita”

Dopo il confronto avuto proprio con Awed a L’Isola dei Famosi, Vera Gemma ha sostenuto di averlo perdonato perchè ha capito che aveva avuto un comportamento da stratega per la sopravvivenza e per andare avanti nel gioco. Quello che la donna pensa dello youtuber, che di recente ha fatto delle rivelazioni, è che sia stato in parte stratega, però non basta per vincere L’Isola dei Famosi. Bisogna conquistare il pubblico televisivo e del web e lui è piaciuto molto.

Vera ha sempre pensato che le amicizie nell’ambito di un game, di un reality, lasciano il tempo che trovano. Arriva un momento in cui non si possono più mantenere le alleanze fatte all’inizio, ma si è tutti contro tutti.

Vera Gemma rompe il silenzio su Valentina Persia: “Per lei sbagliavo tutto”

Non solo su Awed, ma Vera Gemma ha fatto delle rivelazioni su Valentina Persia. Al settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha svelato che per l’ex compagna d’avventura sbagliata sempre tutto:

“Per lei sbagliato qualsiasi cosa facessi. Ma tra le due chi si dava più da fare davanti alle telecamere era lei, non di certo io”

Non sempre sono riuscite ad andare d’accordo a L’Isola perchè Valentina aveva un umorismo tra il cattivo e gratuito nei suoi confronti. Secondo Vera ci vorrebbe più solidarietà verso tutte le donne, mentre la Persia lo faceva solo con quelle che riteneva innocue. Probabilmente la comica la considerava una persona forte, come un nemico da combattere.