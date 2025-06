Isola dei famosi, arriva Selvaggia Lucarelli: quale sarà il suo ruolo

Siamo soliti seguirla a Ballando con le stelle, questa sera, invece, sarà ospite nello studio Mediaset de L’Isola dei famosi, dove la conduttrice Veronica Gentili l’ha invitata per la puntata in arrivo. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli che per la seconda volta torna in questo contesto televisivo. Ma quel è il motivo della sua presenza e quale sarà il suo ruolo?

Selvaggia Lucarelli all’Isola dei famosi per una sera

La presenza di Selvaggia Lucarelli è stata confermata dalla diretta interessata, che però, non ha svelato i motivi della sua partecipazione di questa sera come ospite. Tuttavia, secondo Davide Maggio, Veronica Gentili e gli autori del programma l’avrebbero scelta per ricoprire il ruolo di opinionista per una puntata con l’obiettivo di incrementare l’audience e risollevare gli ascolti visto che gli appuntamenti precedenti si sono rivelati deludenti.

La battuta della giornalista

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli partecipa a L’isola dei famosi. Qualche anno fa è stata ospite in studio per supportare e sostenere il suo compagno che all’epoca era uno dei concorrenti del reality. A tal proposito, in attesa della puntata, la giornalista ha commentato la sua presenza affermando che questa volta sarà accompagna dal suo fidanzato nonché futuro marito.

Possibili scenari

La notizia dell’arrivo dell’opinionista di Ballando con le stelle a L’Isola dei famosi ha subito incuriosito i fan e il pubblico affezionato al reality. C’è chi è pronto a scommettere che la presenza di Selvaggia Lucarelli sia una mossa strategica da parte di Mediaset e che possa essere vincente anche per future collaborazioni.

In molti, infatti, vedono nella coppia formata da Selvaggia Lucarelli e Simona Ventura una possibile svolta capace di rianimare i telespettatori e dare una scossa al programma, che ancora una volta sembra non riuscire a decollare con gli ascolti.

Il lavoro di Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli

Il reality di L’Isola dei famosi sembra essere destinato a concludersi. Non sono bastate le novità introdotte da Mediaset, che ha scelto Veronica Gentili come conduttrice, Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras. Eppure, il trio sta svolgendo un lavoro di qualità, ben diverso rispetto alle edizioni precedenti. Dov’è, allora, il vero problema? Molti credono sia arrivato il momento di rivoluzionare il format e cambiare le dinamiche del gioco, rinnovare il meccanismo e cercare un linguaggio più adatto al pubblico di oggi.

Chissà se Selvaggia Lucarelli con il suo modo di fare, il suo stile diretto e senza filtri, riuscirà a lasciare il segno e ad essere il punto di svolta che tutti stavano aspettando?