Isola dei Famosi anticipazioni stasera 31 maggio: eliminato e ospiti inattesi

Questa sera in studio arrivano altri ex naufraghi e un volto conosciutissimo, amico di uno dei concorrenti: in studio anche Andrea Damante

Le anticipazioni sull’Isola dei Famosi di stasera sono le penultime per questa edizione. Lunedì 31 maggio 2021 andrà in onda la semifinale, quindi scopriremo tutti i finalisti e chi invece non riuscirà a terminare il percorso. In gara ci sono ancora sette naufraghi su Playa Reunion: Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Isolde Kostner, Matteo Diamante, Awed, Miryea Stabile e Valentina Persia. Andrea e Ignazio sono già finalisti, per cui trascorreranno una puntata serena. Anche se potrebbero essere chiamati a fare qualche scelta scomoda. Ma non sono solo i restanti cinque a giocarsi la finale, perché stasera un abitante di Cayo Paloma tornerà in gioco.

Il ventunesimo appuntamento con Ilary Blasi e i tre opinionisti – Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi – sarà ricco di avvenimenti. Quanti finalisti ci saranno all’Isola 2021? Il numero è stato già annunciato con le anticipazioni di stasera: sono ben sei. Per cui stasera ci saranno tre eliminati: due dai televoti, uno da Cayo Paloma. Per scoprire chi riuscirà a raggiungere la finale e chi invece tornerà in Italia basterà seguire le prove in programma stasera. Ci sono quattro posti a disposizione per sette aspiranti finalisti. Uno, però, dovrà lasciare direttamente la puntata con il televoto in corso.

Isolde Kostner e Matteo Diamante: chi verrà eliminato stasera? I sondaggi sul Web danno per sfavorito Matteo, per cui dovrebbe essere lui l’eliminato del televoto in corso. Ci sarà anche una seconda eliminazione nella semifinale. Uno degli abitanti di Cayo Paloma si unirà di nuovo al gruppo, che non si aspetta l’arrivo di un altro concorrente. Ufficialmente almeno, perché in realtà pare che tutti sappiano dell’ultima spiaggia. Il pubblico sceglierà il sesto finalista tra i naufraghi di Cayo Paloma: anche i due eliminati di stasera avranno la possibilità di restare e giocarsi la finale?

Molto probabilmente chi lascerà l’Isola stasera si unirà a Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli su Cayo Paloma; in tal caso ci sarebbe un televoto unico per la scelta del sesto finalista. In realtà su questo punto le anticipazioni dell’Isola dei Famosi 2021 non sono state molto chiare, per cui bisognerà attendere la puntata per saperne di più. Infine tra gli ospiti della semifinale ci sono nomi di ex naufraghi ma anche nomi a sorpresa. In studio arriverà Andrea Damante, in qualità di amico di Moser. Ci saranno anche Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia, poi ancora Vera Gemma, Gilles Rocca, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera.