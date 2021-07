Isola dei Famosi addio: Mediaset vuole sostituirla con un altro programma

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non ha lasciato il segno. Nonostante le buone premesse e il ritorno di Ilary Blasi in tv il reality show potrebbe presto tornare in soffitta. Stando a quanto riporta Dagospia il programma è stato confermato per la prossima stagione televisiva ma nei prossimi mesi tutto potrebbe cambiare in maniera inaspettata.

Gli ascolti poco esaltanti e lo scarso interesse del pubblico starebbero portando Pier Silvio Berlusconi a rivoluzionare completamente la parte dell’intrattenimento di Mediaset. Il portale di Roberto D’Agostino fa sapere che si sta valutando l’ipotesi di cancellare il format lanciato da Simona Ventura in favore de La Talpa.

Quest’ultimo tornerà in onda su Canale 5 il prossimo anno: di recente si era parlato della possibilità di vederlo nella tarda primavera del 2022, subito dopo la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Ma non è escluso un ribaltone: la trasmissione di Ilary Blasi potrebbe essere cancellata per lasciare spazio a La Talpa.

Del resto l’adventure game condotto da Paola Perego è uno dei più interessanti del genere, tanto che da anni i telespettatori chiedono a gran voce un ritorno dello show. Ritorno che di fatto avverrà il prossimo anno e che potrebbe portare alla cancellazione definitiva dell’Isola dei Famosi.

Il ritorno de La Talpa in tv

La Talpa tornerà in tv nel 2022. L’ufficialità è arrivata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. La rete ha deciso di riportare sul piccolo schermo lo show, andato in onda per ben tre stagioni nei primi anni Duemila.

Il regolamento de La Talpa è semplice. Un gruppo di concorrenti Vip soggiorna ogni volta in una apparentemente inospitale località del mondo, mettendo alla prova anzitutto le capacità di sopravvivenza di ciascuno. In più tra loro, definiti sospettati, si nasconde un sabotatore: una Talpa.

Il compito della Talpa è mettere ancor più in difficoltà i personaggi famosi nel corso della permanenza. In che modo? Invalidando, ad esempio, le prove che vanno superate per ottenere bonus di varia natura. Il piano della Talpa, poi, va messo in atto senza farsi scoprire né dagli altri sospettati, né dal pubblico a casa.

La Talpa, format belga, è andato in onda per la prima volta in Italia nel 2004 su Rai 2, con la conduzione di Amanda Lear. Nella seconda puntata è subentrata Paola Perego, che ha condotto anche le altre due edizioni della trasmissione. Nel 2005 e nel 2008 La Talpa è andata in onda su Italia Uno.

La Talpa si è rivelato fin da subito un grande successo, conquistando oltre sei milioni di telespettatori. Paola Perego è stata supportata da tre inviati nelle varie edizioni: Guido Bagatta, Stefano Bettarini, Paola Barale. I tre vincitori sono stati invece: Angela Melillo, Gianni Sperti, Karina Cascella.