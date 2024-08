Isola dei famosi: a rischio la conduzione di Vladimir Luxuria

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi non ha brillato particolarmente e ha affrontato diversi problemi, ma la colpa non è certamente da attribuire solamente alla conduttrice.

Le parole di Piersilvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha espresso la sua insoddisfazione riguardo ai risultati dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ma ha chiarito che, nonostante tutto, rifarebbe la scelta di affidare la conduzione a Vladimir Luxuria.

Non è stata un’edizione fortunata

ha dichiarato Berlusconi, ammettendo che ci sono state delle decisioni che non condivideva, come quella di non mostrare tutti gli aspetti del programma.

Ha anche sottolineato che ci sono state delle cadute di stile che hanno influenzato il risultato finale.

Il lavoro svolto non mi ha soddisfatto come invece mi ha soddisfatto quello che è stato fatto al Grande Fratello

ha aggiunto, facendo un confronto tra i due programmi.

Berlusconi ha anche risposto a chi si chiedeva se il format fosse ormai superato, spiegando che in Spagna il programma sta ottenendo ottimi risultati.

Qui in Italia, il problema principale è stato il cast

ha detto, indicando che la selezione dei concorrenti non è stata all’altezza delle aspettative. Nonostante le difficoltà, ha confermato che la conduzione di Vladimir Luxuria è stata una scelta che rifarebbe senza grandi esitazioni.

La reazione di Vladimir

Sembra confermata una prossima edizione de L’Isola dei Famosi sotto il marchio di Mediaset, ma non è ancora chiaro se Vladimir Luxuria sarà parte del cast.

In un’intervista a Nuovo Tv, Luxuria ha adottato un atteggiamento cauto riguardo al suo futuro nel programma, dichiarando di non sapere se sarà confermata nella sua attuale veste di conduttrice, o se assumerà un altro ruolo, come opinionista o magari inviato..

Il mio ruolo per la prossima edizione? Non so se sarò ancora confermata alla conduzione, come opinionista o altro

ha detto.

La presentatrice ha spiegato a Casa Sdl che c’erano piani specifici per rendere l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi meno “trash” e più sobria rispetto alle edizioni passate.

Per questa Isola non si volevano troppe liti o contenuti eccessivamente provocatori, ma qualcosa di più sereno e calmo

ha detto. Ha riconosciuto che, quando si lavora a un programma di tale rilevanza, è inevitabile ricevere critiche e commenti negativi dichiarando di accettare tutto, purché le critiche siano costruttive. Tuttavia, ha ammesso di trovare particolarmente difficile sopportare gli insulti, soprattutto quando sono rivolti al gruppo di lavoro nel suo insieme e non solo a lei personalmente.

Per quanto riguarda il suo futuro, ha rivelato che per ora intende prendersi una pausa per rilassarsi..

Cosa farò adesso? Per un po’ voglio rilassarmi, poi penserò nuovamente al lavoro e valuterò le eventuali proposte. Mi muovo tra radio, teatro e televisione, quindi valuterò tutto quello che arriva e vedremo

ha concluso.