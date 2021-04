Isola dei Famosi, 6 nuovi concorrenti: chi sono e quando entrano

Dopo l’addio di Beppe Braida per motivi famigliari arrivano nuovi naufraghi in Honduras

A pochi giorni dall’arrivo delle new entry Isolde Kostner e Beatrice Marchetti stanno per sbarcare all’Isola dei Famosi sei nuovi concorrenti. Alcuni nomi circolano da giorni sul web ma solo ora è arrivata una sorta di conferma ufficiosa da parte di Giornalettismo, sito molto vicino alla produzione del reality show guidato da Ilary Blasi con la collaborazione dell’inviato Massimiliano Rosolino.

I sei nuovi concorrenti sono: la soubrette Manuela Ferrera, l’attrice Emanuela Tittocchia, la showgirl Rosaria Cannavò, il modello Ludovico Vacchelli, l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione Matteo Diamante e l’ex ciclista Ignazio Moser.

I primi cinque nuovi concorrenti sono già volati dall’altra parte dell’Oceano e sono in quarantena: i loro ingressi nel programma Mediaset sono previsti tra giovedì 22 aprile e lunedì 26 aprile. Ignazio Moser, invece, è ancora in Italia ed entrerà solo in un secondo momento.

La produzione dell’Isola dei Famosi ha portato avanti una lunga trattativa per avere Ignazio Moser nel cast. Lo sportivo ha avuto qualche titubanza per via della gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez ma alla fine ha deciso di vivere questa nuova avventura.

Chi sono i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi

Manuela Ferrera è una modella e opinionista tv. È stata meteorina al Tg4, presenza fissa di Tiki Taka e ha posato senza veli per il calendario di For Men. È nota alle cronache rosa per via di un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain. Di recente ha assicurato di aver avuto delle avance da Paolo Brosio: confessione che ha fatto infuriare Marialaura De Vitis, la fidanzata 22enne del giornalista.

Emanuela Tittocchia è un’attrice, conduttrice e opinionista televisiva (nello specifico di Mattino 5 e Pomeriggio 5). È diventata popolare grazie alla soap opera Centovetrine, dove ha ricoperto il ruolo di Carmen. In passato ha partecipato al reality show La Talpa e ha avuto una tormentata relazione con Fabio Testi. Emanuela ha amato anche Biagio D’Anelli, ex fidanzato di Manuela Ferrera.

Rosaria Cannavò è una soubrette, ballerina e modella molto nota nei primi anni Duemila. Ha lavorato anche lei come meteorina del Tg 4 ma ha fatto parte anche del corpo di ballo di Sarabanda e Paperissima. Qualche tempo fa è stata ospite a Ciao Darwin. In passato ha amato gli ex calciatori Antonio Cassano e Christian Panucci.

Mattia Diamante è un vocalist e organizzatore di eventi. È diventato noto nel 2017 come corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne e come concorrente a Ex on the beach su MTV. Qualche mese fa ha partecipato a La Pupa e il Secchione in coppia con Sara Hafdaoui.

Ignazio Moser è un ex ciclista, figlio del più noto Francesco. La popolarità è arrivata nel 2017, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Ludovico Vacchelli è invece un giovane modello ancora sconosciuto al grande pubblico. L’Isola dei Famosi è il suo primo reality show.