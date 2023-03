Tutto pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 17 aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Confermata Ilary Blasi alla conduzione del reality show: l’ex moglie di Francesco Totti si appresta a tornare in televisione ad un anno dalla chiacchierata separazione.

La bionda conduttrice sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi mentre l’inviato in Honduras sarà ancora una volta Alvin. Stando a quanto spifferato da Alberto Dandolo su Dagospia Mediaset sarebbe un po’ preoccupata per la scelta del cast dell’Isola dei Famosi 2023.

Un cast formato praticamente da sconosciuti:

“So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”

Lo stesso Alfonso Signorini ha di recente ammesso che per trasmissioni del genere non ci sono più grossi budget a disposizione e per questo gli autori preferiscono puntare su sconosciuti che vengono pagati poco o su concorrenti che hanno già preso parte in passato allo stesso show.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

La produzione dell’Isola dei Famosi non ha ancora ufficializzato il cast della nuova edizione ma ci ha pensato Tv Blog a spifferare i primi nomi. Salvo imprevisti, dovrebbero partire per l’Honduras:

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

L’ex suor Cristina Scuccia

Pamela Camassa,

Marco Mazzoli

Paolo Noise

Gianmarco Onestini

Helena Prestes

Fiore Argento

Elga e Serena Enardu

Claudia Motta

Christopher Leoni

Gian Maria Sainato

Marco Predolin

Il blogger Davide Maggio ha fatto anche il nome di Nathaly Caldonazzo, che ha già partecipato all’Isola dei Famosi nell’edizione vinta da Raz Degan, mentre Nuovo ha assicurato la presenza di Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller/Cicciolina.

Fuori dal cast Lorenzo Amoruso: l’ex calciatore, ex fidanzato di Manila Nazzaro ed ex partecipante di Temptation Island ha confidato sui social network di non aver superato i provini per prendere parte al reality show. Amoruso si è messo alla prova prima della pandemia e lo scorso dicembre ma non è mai stato richiamato.

Stando alle ultime indiscrezioni l’Isola dei Famosi andrà avanti fino a giugno e al contrario del Grande Fratello Vip non avrà un doppio appuntamento settimanale.