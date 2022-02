Isola dei Famosi 2022, nel cast ex professoressa Eredità: nome a sorpresa

Giorno dopo giorno continuano ad arrivare sempre più indiscrezioni su quello che sarà il cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. In questa nuova stagione della trasmissione in arrivo a marzo del 2022, a quanto pare, ci dovrebbe anche essere una ex conoscenza e ex fiamma di Carlo Conti.

Stiamo parlando nel caso specifico di una ex professoressa dell’Eredità come Roberta Morise. Anche se il pubblico generalista la conosce per l’appunto soprattutto grazie al quiz condotto daConti, la Morise ha in realtà alle spalle un passato da modella. Il suo debutto in televisione era infatti avvenuto nel 2004, come concorrente del concorso di bellezza Miss Italia.

La notizia l’ha riportata qualche ore fa Hit, la talpa di TvBlog sempre aggiornata sugli ultimi gossip e retroscena più succosi del mondo tv. Per il momento il nome non è infatti confermato al cento per cento, nel senso che i social della trasmissione e il suo ufficio stampa non hanno fatto riferimento alcuno alla Morise. Eppure, questo secondo TvBlog è proprio il nome per cui, in queste ore, si sta chiudendo la trattativa.

Se tutto andrà secondo i piani, dunque, vedremo Roberta Morise coinvolta nel reality nel “team single”. Come già ampiamente anticipato, infatti, i concorrenti di questa edizione saranno divisi in due “ideali” squadre, ovvero concorrenti che gareggeranno da soli e concorrenti che gareggeranno in coppia.

Isola dei famosi 2022: tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione

Sulla scia lunga del polverone che i giornali di gossip hanno sollevato rispetto alla sua crisi matrimoniale, al timone della trasmissione tornerà Ilary Blasi. La conduttrice riprenderà dunque in mano il reality show una volta terminata l’infinita ed estenuante esperienza di Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello Vip.

Sono ormai diverse settimane, per il resto, che si rincorrono online i gossip riguardo al possibile cast, che per il momento non è stato ufficializzato al completo. Le uniche solide certezze per adesso sono relative ai nomi di Lory del Santo e del fidanzato Marco Cucolo e di Guendalina Tavassi insieme all’adorato fratello Edoardo. Molti dubbi anche sugli opinionisti: si è parlato molto di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ma quest’ultima, alla fine, ha dato forfait.