Isola dei Famosi 2022 cachet: ecco quanto guadagnano i concorrenti

Patire la fame, litigare per un cocco e lasciarsi andare all’emozione in diretta tv ha un prezzo. Come in ogni reality show che si rispetti anche i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 percepiscono un compenso per la loro spedizione in Honduras. Secondo quanto riporta il portale Mow i naufraghi di Ilary Blasi percepirebbero dai 5 ai 10mila euro a settimana.

Come sempre il compenso di ciascun partecipante dipende dal grado di popolarità. L’Isola 2022, come l’ultimo Grande Fratello Vip, è composto da nomi più popolari e altri praticamente sconosciuti. Nello specifico pare che quest’anno siano tre i concorrenti più pagati dalla produzione: Marco Melandri, Lory Del Santo e Ilona Staller, alias Cicciolina.

I tre concorrenti più pagati dell’Isola dei Famosi

Tutti e tre, a quanto pare, avrebbero accettato di partecipare siglando un contratto da almeno 10mila euro a settimana. Tra l’altro per Lory Del Santo si tratta della seconda volta in una trasmissione del genere: ha già vinto l’Isola dei Famosi nel 2005, portando a casa un montepremi del valore di 200mila euro. All’epoca il gioco andava ancora in onda su Rai Due e veniva condotto da Simona Ventura.

Quest’anno Lory ha deciso di rimettersi in gioco con il baby fidanzato Marco Cucolo. Per Melandri e Ilona, invece, si tratta della prima volta assoluta in un format del genere. Durante la quarta puntata l’ex pilota ha addirittura minacciato di lasciare l’Honduras e ritirarsi ma ha prontamente cambiato idea grazie al tempestivo intervento della moglie Manuela.

La permanenza all’Isola dei Famosi dipende poi dal percorso di ogni giocatore, dalle preferenze del pubblico e pure da eventuali disavventure. Spesso, infatti, capita che qualcuno sia costretto a ritirarsi per problemi di salute. È successo tante volte in passato ed è ricapitato pure quest’anno: a pochi giorni dal suo ingresso Patrizia Bonetti, ex fidanzata di Gianluca Vacchi, è stata costretta a rientrare in Italia per alcune ustioni che si è procurata durante una prova col fuoco.

Quanto guadagnerebbe invece la padrona di casa Ilary Blasi? Nessuna indiscrezione è trapelata sull’edizione attuale ma sembra che lo scorso anno la moglie di Francesco Totti abbia percepito ben 50mila euro a puntata.