Isola dei Famosi 2021 quando inizia: c’è la data ufficiale

Ilary Blasi è finalmente pronta a rientrare in tv: l’ultimo programma condotto è Eurogames del 2019

Tutto pronto per il ritorno dell‘Isola dei Famosi su Canale 5. Dopo un anno di pausa il reality show riparte da Ilary Blasi, che raccoglie il testimone di Alessia Marcuzzi, che ha preferito lasciare il format per dedicarsi ad altri progetti televisivi. L’adventure game partirà ufficialmente giovedì 11 marzo.

La conferma arriva dalla variazione dei listini pubblicitari sul sito di Publitalia, dove si specifica il dettaglio che, a partire dalla settimana successiva al debutto, l’Isola dei Famosi andrà in onda con due puntate ogni sette giorni. Una al lunedì e una al giovedì, come accaduto con il Grande Fratello Vip.

Intanto la produzione dell’Isola dei Famosi ha svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione. Si tratta dello youtuber Awed, vero nome Simone Paciello. Classe 1996, è noto tra i più giovani per il suo lavoro su Youtube. L’Isola è la prima esperienza televisiva per Awed, legato in passato all’attrice Ludovica Bizzaglia.

Secondo gli ultimi spifferi faranno parte dello show di Ilary Blasi anche: Gilles Rocca, Akash Kumar, Angela Melillo, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Clemente Russo, Daniela Martani, Elisa Isoardi, Fariba Tehrani, Ferdinando Guglielmotti, Paul Gascoigne, Ubaldo Lanzo, Valentina Persia, Vera Gemma.

Fuori dal cast Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. Entrambi erano dati per certi nel cast dell’Isola dei Famosi 2021 ma non hanno superato le visite mediche. Il primo combatte ancora con gli strascichi del Covid-19 mentre il secondo ha avuto in passato qualche problema di salute.

Top secret il nome dell’inviato. Nelle ultime settimane si è parlato di Elenoire Casalegno dopo l’addio di Alvin ma pare che alla fine la trattativa non sia andata a buon fine. Le opinioniste del programma dovrebbero essere Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini ma potrebbe spuntare un terzo personaggio.

Ilary Blasi nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha assicurato che la sua edizione dell’Isola dei Famosi sarà un ritorno alle origini. Un vero wild show, lontano dalle comodità e gli agi del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 per oltre sei mesi.