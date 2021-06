Isola dei Famosi 2021 chi vince? Pronostico e news finale

L’edizione numero 15 de L’Isola dei Famosi chiuderà i battenti questa sera, lunedì 7 giugno 2021, con la proclamazione del vincitore. Dopo oltre tre mesi dall’inizio, Ilary Blasi decreterà il vincitore. A differenza delle altre edizioni, però, nessun finalista arriverà in studio. A causa delle norme anti-Covid, quindi, salterà il tradizionale annuncio in studio. Tutti i naufraghi che hanno partecipato quest’anno saranno presenti a Cologno Monzese. I sei naufraghi rimasti in gioco, invece, si sfideranno nelle ultime prove e nell’ultima serie di televoti flash. Il pubblico da casa, quindi, sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza in tempi rapidi. Chi si aggiudicherà il premio finale da 100mila euro? Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Valentina Persia, Awed e Beatrice Marchetti si giocheranno il tutto per tutto. Chi vincerà?

Secondo i pronostici è testa a testa tra Awed e Matteo Diamante per la vittoria de L’Isola dei Famosi. Lo youtuber sembra essere leggermente favorito, tallonato da Diamante. La vera sorpresa è Beatrice Marchetti: eliminata alla prima nomination è rimasta in gioco da sola su un’altra spiaggia. La modella e attrice, originaria del Sebino, è sempre stata confermata dal pubblico di televoto in televoto. Durante la semifinale dell’Isola della scorsa settimana è riuscita, a grande sorpresa, a superare anche l’ultima prova e ad unirsi al gruppo dei finalisti. Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Valentina Persia, invece, sembrano essere lontani dalla conquista del titolo di vincitore de L’Isola dei Famosi 2021.

Finale Isola dei Famosi, anticipazioni: sorprese per Ignazio Moser e Andrea Cerioli

Come vedremo durante la puntata finale dell’Isola alcuni dei finalisti saranno raggiunti in Honduras dai loro cari. Cecilia Rodriguez farà una sorpresa a Ignazio Moser. Andrea Cerioli, invece, potrà riabbracciare la sua compagna Arianna Cirrincione. Per Awed ci sarà il fratello Davide Paciello. Il giovane naufrago è uno dei concorrenti che ha perso più chili in questa esperienza del reality show. Rispetto al suo arrivo, oggi non ha più muscoli e addominali scolpiti, le ossa sono evidenti, le braccia e le gambe molto magre, il viso scavato. A primo impatto sembra quasi essere un’altra persona.