Le anticipazioni sulla puntata di stasera dell’Isola dei Famosi 2021 rivelano il ritorno di tre grandi protagonisti di questa edizione. Tre ex naufraghi che avrebbero potuto cambiare le sorti del reality show e che invece hanno lasciato il gioco troppo presto. Loro sono Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Drusilla Gucci: i primi due hanno abbandonato a causa di infortuni, la terza invece è stata eliminata ma perché è stata lei a volerlo. Drusilla è dimagrita moltissimo sull’Isola, perdendo nel giro di poche settimane tutte le energie. I suoi compagni l’hanno nominata per questo, eppure il pubblico non l’ha eliminata subito. Drusilla è uscita solo quando dall’altra parte al televoto c’era Andrea Cerioli, ma i fan l’hanno eliminata con affetto.

Drusilla è amatissima dal pubblico dell’Isola dei Famosi, per questo il suo arrivo in studio era molto atteso. Dopo aver finito la quarantena, stasera in studio ci saranno tutti e tre. Questo svelano le anticipazioni sulla quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Elisa e Brando sono dovuti tornare in Italia entrambi per un problema agli occhi, ma tutto si è risolto per il meglio. Stasera Arrivisti e Primitivi si daranno ancora battaglia nelle prove, ma una delle due squadre perderà un componente.

Chi sarà eliminato tra Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò? Quest’ultima è la naufraga meno a rischio. Il pubblico è stato molto combattuto tra gli altri due. Tanti non vedono l’ora di vedere Gilles Rocca eliminato all’Isola, ma non tutti erano pronti a eliminarlo subito perché non vorrebbero “fargli un favore”. Nella scorsa puntata infatti è stato lui a chiedere di essere nominato e ha pure chiesto al pubblico di farlo tornare a casa. Solo una strategia o era sincero? In ogni caso, nei sondaggi sembra essere lui quello più a rischio.

In studio come sempre insieme a Ilary Blasi ci saranno Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Tornerà anche Cecilia Rodriguez. Ignazio Moser si sottoporrà a una nuova prova per avere un importante ricompensa per il suo gruppo, ovvero i Primitivi. Si tratta della “prova dell’eroe”. Il prossimo appuntamento con l’Isola dei Famosi sarà venerdì 7 maggio.