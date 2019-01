Isola dei Famosi 2019: annunciati altri 2 concorrenti del cast

Isola dei Famosi news: aggiunti altri due naufraghi al cast

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, la produzione dell‘Isola dei Famosi ha annunciato altri due nomi del cast. Tra i protagonisti del 2019 ci saranno pure Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump, e la modella Youma Diakite. Per entrambe si tratta della prima volta in un reality show. Insieme a Sarah e Youma ci saranno: Demetra Hampton, Alvin, Luca Vismara, Taylor Mega, Ghezzal, Kaspar Capparoni, Aaron Nielsen, Marco Maddaloni, Viktoria e Virginia Mihajlovic, Jo Squillo, Paolo Brosio, Marina La Rosa. Alla seconda o terza puntata potrebbe entrare Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, scelto inizialmente come concorrente ufficiale, si è infortunato ad una mano durante le vacanze di Natale e al momento non è ancora guarito del tutto.

Alessia Marcuzzi affiancata da Alda D’Eusanio e Alba Parietti

Per il quinto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi condurrà l’Isola dei Famosi. Per il 2019 sarà affiancata da Alda D’Eusanio e Alba Parietti, che avranno il ruolo di opinioniste. L’inviato è invece Filippo Nardi, ex naufrago della scorsa edizione e già conduttore di Saranno Isolani.

Isola dei Famosi: nel cast un concorrente di Saranno Isolani

Nel cast dell’Isola non mancherà un personaggio non famoso. Durante la prima puntata il pubblico sarà chiamato a scegliere tra gli ultimi quattro Saranno Isolani rimasti, ovvero: Giorgia Venturini, Alice Fabbrica, Yuri Rambaldi, John Vitale.