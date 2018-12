Isola dei Famosi 2019: nel cast un ex di Amici arrabbiato con Maria De Filippi

Isola dei Famosi 2019: tra i papabili concorrenti spunta Dennis Fantina

Continua il toto nomi sui papabili concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Giornali e siti di gossip, tra conferme, smentite e indiscrezioni, hanno tirato in ballo diversi personaggi ultimamente. Il cast, stando a quanto dichiarato ieri sera da Alessia Marcuzzi da Chiambretti, sarebbe ormai stato scelto. Per avere tutti i nomi dei naufraghi, però, pare si debba aspettare ancora un po’. L’ultimo concorrente su cui il settimanale Oggi sembrerebbe aver ricevuto una soffiata è Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici )quando ancora il talent si chiamava “Saranno Famosi”).

Dennis Fantina dopo Amici: gli attacchi a Maria De Filippi e la voglia di rimettersi in gioco

Dennis Fantina, dopo aver vinto Amici, non ha mai nascosto un certo risentimento nei confronti del programma e – in particolare – di Maria De Filippi. Il cantante, neanche troppo velatamente, in passato ha più volte accusato la moglie di Costanzo di aver sfruttato lui e altri come lui solo per fare ascolti. Dennis, se e qualora dovesse essere presto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, tornerà a parlare dell’argomento? Qualcosa ci fa pensare che, visto la rabbia mostrata in passato, potrebbe essere possibile.

Dennis dopo Amici ci riprova con The Voice ma senza successo: scartato e non riconosciuto dai giudici

Dopo l’esperienza fatta ad Amici Dennis ha più volte provato a rilanciare la sua carriera come cantante (purtroppo senza grandi risultati). Anni fa, per esempio, Fantina partecipò a The Voice ma, anche in quel caso, le cose per lui non andarono bene. Il ragazzo non venne riconosciuto da i giudici e, dopo la sua esibizione, venne scartato. Che sia arriva adesso l’occasione giusta per lui con l’Isola dei famosi? In fondo non è la prima volta che un reality rilancia l’immagine e la carriera di un artista.