Isola dei Famosi 18, svelata data finale ufficiale (dopo il disastro)

C’è una data per la finale de L’Isola dei Famosi 2024. Questa 18esima edizione del reality show, la prima condotta da Vladimir Luxuria, non è andata esattamente come probabilmente i piani alti speravano. Infatti, i dati degli ascolti televisivi anziché crescere nel tempo, stanno piano piano crollando. Complice un cast che non riesce proprio a convincere il pubblico, questa edizione si rivela un vero flop per una prima serata di Canale 5. Sembra proprio che i grandi cambiamenti fatti all’interno del reality show, che si svolge tra Milano e l’Honduras, non abbiano portato grandi risultati.

Innanzitutto, la conduzione da Ilary Blasi è passata a Vladimir. Anche per quanto riguarda gli opinionisti è stato deciso di stravolgere posizionando nello studio di Cologno Monzese Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Sebbene quest’ultimo stia, nel corso di ogni puntata, conquistando sempre di più il pubblico di Canale 5, la scelta degli opinioni potrebbe non essere stata azzeccata. Infine, in Honduras, al posto di Alvin c’è Elenoire Casalegno. Probabilmente non saranno stati questi cambiamenti a generare la caduta del programma, ma l’assenza di forti dinamiche tra i concorrenti ovviamente non coinvolge il pubblico.

Ci sono stati, inoltre, tanti ritiri in questa edizione. Nel frattempo, ecco che spunta fuori la data della finale de L’Isola dei Famosi 18, svelata in queste ore. Gabriele Parpiglia, tramite X (ex Twitter), annuncia: “Finale domenica 9 giugno, ufficiale”. Dunque, nei primi giorni di giugno questa 18edizione giungerà al termine, con l’elezione di un vincitore tramite il televoto. Se si tiene in considerazione il doppio appuntamento per la messa in onda dovrebbero esserci ancora cinque puntate.

Attualmente il reality show condotto da Vladimir Luxuria sta andando in onda nella prima serata di mercoledì e domenica. Bisognerà capire se questa programmazione resterà invariata o se cambierà nuovamente nelle ultime settimane. Intanto, la puntata andata in onda mercoledì 22 maggio 2024 ha registrato dei dati di ascolti televisivi disastrosi per un reality show di Canale 5 in prima serata. Precisamente ha toccato il 12% di share.

Non resta che attendere per capire se almeno in queste ultime settimane i naufraghi della 18esima edizione riusciranno ad attirare l’attenzione del pubblico di Canale 5. Per il momento, non c’è un gruppo di telespettatori davvero affezionato al cast. Chiaramente se nei prossimi giorni si riuscirà a portare delle buone dinamiche, qualcosa potrebbe cambiare fino alla finale, anche se questo sembra ormai assai improbabile.