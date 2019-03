Isola, commento della Gialappa sulla moglie di Marco: pubblico indignato

Isola dei Famosi, la gaffe della Gialappa: il pubblico non approva la battuta sulla moglie di Marco Maddaloni

Marco Maddaloni questa sera ha potuto riabbracciare sua moglie. La bellissima Romina è infatti arrivata in Honduras per rivedere il suo amato. In ogni caso, il gioco dell’Isola dei Famosi è sempre molto spietato. I naufraghi in gioco hanno dovuto scegliere se dare o meno al loro compagno di avventura la possibilità di incontrare la donna e fare a meno del fuoco per 48 ore. Alla fine, la maggioranza ha votato per l’abbraccio tra i due coniugi. Il judoka è corso dalla mamma dei suoi figli e non è riuscito a fare a meno di saltarle addosso e baciarla con grande calore. Alessia Marcuzzi li ha poi invitati a dividersi, anche se i due si sono staccati con moltissima difficoltà. E mentre il pubblico dichiarava sui social di essere rimasto piacevolmente colpito da tale scena, la Giallapa si è lasciata andare ad una battuta verso l’aspetto fisico di Romina.

Gialappa, nuova polemica all’Isola: la battuta su Romina non piace

La Gialappa è stata chiamata all’appello da Alessia Marcuzzi e i tre si sono fatti scappare una battuta che pare non sia stata gradita dal pubblico dell‘Isola. La simpatica band ha ironicamente ipotizzato che per la moglie di Marco Maddaloni non sarebbe stato affatto un male restare in Hondurar per un po’ di tempo. I tre hanno infatti dichiarato che non sarebbe stato brutto se la signora avesse perso qualche chilo. In ogni caso, i telespettatori non hanno approvato tali parole e si sono scagliati contro la Gialappa attraverso i vari canali social.

Isola, la Gialappa e la battuta sulla moglie di Maddaloni: il pubblico indignato

Sono davvero tante le persone che credono che Romina sia bellissima e non abbia alcun motivo di dimagrire. Inoltre, il pubblico dell’Isola dei Famosi crede che sia assolutamente sbagliato lasciar passare determinati messaggi in televisione. Senza dubbio, questa nuova polemica non ci voleva.