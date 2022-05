Isola 2022, Tavassi-Vaporidis: i Russo fanno flop. Lory e Marco si rivedono!

I fratelli Tavassi e Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022 sembrano aver formato ormai un’alleanza troppo solida per essere distrutta così facilmente. Nel daytime andato in onda oggi, poche ore prima della puntata di stasera, il pubblico di Canale 5 si è ancora schierato contro Blind, Estefania Bernal e i coniugi Russo. In particolare, a finire sotto il mirino dei telespettatori sono Clemente e Laura. La coppia, insieme ai due amici, ha tentato di allontanare Guendalina Tavassi da Nicolas, senza riuscire nell’intento.

Scendendo nel dettaglio, Blind ha attaccato duramente Vaporidis, dandogli del manipolatore. A detta del giovane rapper, con la sua dizione, l’attore riuscirebbe a incantare tutti, compresi i fratelli Tavassi. L’ha accusato di aver parlato male di Guendalina, dietro le sue spalle. Stessa accusa arriva da Clemente e Laura. Il primo si è schierato apertamente contro Nicolas, certo che stia facendo il doppio gioco e che voglia arrivare alla finale con Blind. L’ex pugile crede che l’attore tema di sfidare i Tavassi.

Non solo, si inserisce anche lui tra i concorrenti che preoccuperebbero Vaporidis. In realtà, non sa che la maggior parte del pubblico a casa è schierato con l’altro gruppo, che sembra troppo solido per essere spezzato già da ora. Certo, tutto può accadere, ma per il momento i Tavassi e Nicolas appaiono più uniti che mai all’Isola 2022. I due fratelli non hanno ceduto e creduto ai racconti fatti dai Russo e da Blind.

Vaporidis ha subito chiarito con Guendalina, facendole notare che ciò che ha affermato dietro le sue spalle è esattamente quello che le ha detto in faccia, quando avevano avuto delle incomprensioni. Sono tantissimi i telespettatori felici di vedere i fratelli Tavassi non cedere a ciò che è stato raccontato sull’attore protagonista di Notte prima degli esami.

Si sono raccolti tutti insieme, con la presenza di Carmen Di Pietro e Alessandro. In coro hanno ripetuto chi nomineranno durante le prossime nomination: Laura! Subito dopo di lei, finirà nel loro mirino Clemente. Intanto, Guendalina si è detta pronta a smascherare i “coniugi complotto”. Dunque, sembra che la coppia non sia riuscita a raggiungere il suo scopo.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo riabbraccia in lacrime Marco Cucolo

Su Playa Sgamada, inaspettatamente, è sbarcato a grande sorpresa Marco Cucolo, che ha riabbracciato Lory Del Santo. Solo per qualche minuto la coppia ha potuto vedersi. Stasera la showgirl rischierà di lasciare definitivamente il reality show, in quanto andrà al televoto flash contro Ilona Staller e Licia Nunez, finite anche loro su Playa Sgamada.

Con lui, Marco ha portato la sua porzione di riso e un po’ di caffè. La sorpresa ha emozionato Lory Del Santo, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime. Un momento speciale che ha conquistato il pubblico.