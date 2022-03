Quando arrivano Guendalina e Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi 2022? Il momento del loro sbarco si fa attendere, e pare non sia ancora giunto il momento. Guendalina è forse tra i concorrenti più attesi di questa edizione, ma anche suo fratello Edoardo promette scintille nel cast e tanto divertimento. Insomma, una coppia destinata a essere protagonista in questa edizione, che sia su Playa Accoppiada o su Playa Sgamada. Eppure loro, così come anche i due Cugini di Campagna, non si sono ancora tuffati nel mare dell’Honduras per raggiungere la spiaggia della Palapa. Il pubblico è in attesa e nel mentre sta continuando a riempire di domande Federico Perna, il fidanzato di Guendalina Tavassi. Certo lui è ben più informato sui fatti rispetto a un fan qualsiasi e infatti proprio lui ha fatto sapere che Guendalina non arriverà all’Isola neanche stasera.

Prima l’ingresso dei due fratelli Tavassi all’Isola 2022 sembrava essere saltato per motivi di Covid, anzi di contatti con positivi o possibili tali. Non c’è stata una versione ufficiale della storia, insomma, fatto sta che i due sono ancora in hotel insieme ai Cugini di Campagna. Si sapeva sin dall’inizio che alcuni concorrenti sarebbero entrati in gioco nella seconda puntata, poi si è mormorato della terza per le altre due coppie ma adesso non se ne parla neanche per stasera. Federico lo ha detto in modo chiaro su Instagram poco prima della puntata: “Vi volevo comunicare che neanche questa sera entreranno”.

Per quanto riguarda i motivi, il fidanzato di Guendalina Tavassi è stato altrettanto chiaro: non si conoscono. A lui hanno solo comunicato che lo sbarco è rimandato di nuovo, senza aggiungere altro. “Stanno bene”, ha rassicurato però Federico, smentendo anche alcune teorie che stanno circolando sul Web e sui social. I motivi pare riguardino esclusivamente la produzione e come ha detto lo stesso Perna chi lavora al programma è libero di decidere e di mescolare le carte, ogni volta che lo ritiene giusto e opportuno. Federico insomma non ha nulla in contrario: “Quelli fanno il programma, sono liberi di fare come gli pare. E di decidere loro quando e come farli entrare”.

Ha invitato tutti a restare sintonizzati, perché prima o poi arriveranno. Lui così come i fan è certo che l’arrivo di Edoardo e Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 segnerà una svolta. “Il programma avrà risvolti migliori, positivi e saremo tutti più felici di guardarlo”, ha detto. Anche lui, come è facile immaginare, fa il tifo per i due fratelli. Le sue quindi sono anche parole da fan e da sostenitore di Edoardo e Guendalina.