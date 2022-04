Isola 2022, Cecilia interviene su Jeremias e il padre (ma poteva evitare)

Isola dei Famosi: puntata torrida quella del 14 aprile per Jeremias e Gustavo Rodriguez. Quest’ultimo ha perso al televoto con il 15% dei voti (Vaporidis 60%, Nick 25%) ed è finito su Playa Sgamada, mentre “Jere” è stato subissato di critiche dopo il faccia a faccia con l’attore di Notte prima degli esami. Il giovane ha mostrato ancora una volta un atteggiamento beffardo e poco maturo, attirandosi una valanga di critiche provenienti dai social e dallo studio del reality show (particolarmente caustica Vladimir Luxuria). Sul can can mediatico che si è scatenato, è intervenuta Cecilia Rodriguez attraverso un post divulgato su Instagram dopo che si è conclusa la puntata.

“Mormora la gente, mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fatte, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi”. Così la modella sudamericana a corredo di una serie di fotografie del padre e del fratello. Viene però da chiedersi se non sarebbe meglio evitare, in certi frangenti, di difendere a spada tratta sempre e comunque i propri familiari. Non che si debba lasciarli soli o insultarli, ci mancherebbe. Forse, però, qualche critica costruttiva sarebbe più azzeccata e più producente.

In particolare il caso di Jeremias è emblematico: probabilmente gli servirebbe una ramanzina affettuosa, ma comunque una ramanzina, piuttosto che una difesa a prescindere, visto che alcuni suoi atteggiamenti risultano troppo spesso sopra le righe.

Nessuna dichiarazione su quel che è accaduto nelle scorse ore è invece arrivata dalla sorella maggiore, Belen Rodriguez che ieri sera, al posto di guardare L’Isola, ha preferito concedersi una serata mondana, come testimoniato dalle sue Stories Instagram.

Cecilia e Ignazio, la reazione alle voci di tradimento

Tornando a Cecilia, la modella si è mostrata in atteggiamenti affettuosi con Ignazio Moser nella serata di ieri. Un segnale “plastico” dato alle voci diffuse dagli esperti di gossip Alessandro Rosica e Gabriele Parpiglia. Entrambi hanno sostenuto che sia stata tradita ripetutamente, e pure nei giorni scorsi, dal fidanzato.

Per ora, sia Moser sia la Rodriguez non sembrano essere stati minimamente toccati dalla vicenda, nonostante Alessandro Rosica abbia dichiarato di avere prove schiaccianti su quanto ha lasciato trapelare, vale a dire che Ignazio, domenica scorsa, avrebbe tradito la compagna con una donna sposata e con figli.