Isola 2021, Tittocchia una furia con Isolde: “Scarto dell’altro gruppo”

Emanuela Tittocchia non ha reagito bene alla nomination di Isolde Kostner di ieri. La quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 si è conclusa con i voti delle due leader, che hanno avuto modo di mandare direttamente al televoto due naufraghi. Scendendo nel dettaglio, Angela Melillo ha nominato Ubaldo e Isolde ha fatto il nome di Emanuela. Per spiegare questa sua nomination, la leader degli Arrivisti ha fatto presente che nel gruppo la Tittocchia è la naufraga che lavora meno. Sin da subito, Emanuela si è mostrata davvero infastidita dall’affermazione fatta da Isolde.

Una volta tornate in Playa Arrivista, la Tittocchia e la Kostner hanno dato vita a una breve discussione. Secondo quanto è stato possibile vedere nel corso del daytime di oggi, Emanuela non le ha di certo mandate a dire. La naufraga ha chiesto immediatamente spiegazioni alla nuova leader del gruppo, convinta di essere una naufraga che si dà da fare sull’Isola. Invece, Isolde appare sicura del fatto che la Tittocchia non riesca a gestire tanti lavori. Per sopravvivere sul posto, secondo Isolde, è necessario darsi da fare. Fortemente arrabbiata con la Kostner, Emanuela si è sfogata con gli altri Arrivisti.

“È uno scarto dell’altro gruppo non si permettesse a dire una cosa del genere”

In questo caso, si è riferita al fatto che Isolde prima si trovava nel gruppo dei Primitivi. Francesca Lodo aveva deciso di farla entrare nel gruppo opposto, insieme a Roberto e Awed. La Tittocchia è apparsa davvero furiosa, tanto che ha deciso di mettere fine allo scontro. La naufraga, infatti, si è allontanata dichiarando di non avere più voglia di parlare della questione. Oltre ciò, ha ammesso di non poter accettare la motivazione data da Isolde durante la nomination.

Il voto della Kostner, in quanto leader, l’ha portata direttamente al televoto insieme a Roberto Ciufoli, Ubaldo e Miryea Stabile. Per scoprire chi andrà a casa bisognerà attendere la quindicesima puntata dell’Isola, che andrà in onda di venerdì in prima serata.

Nel frattempo, si continua a parlare di Gilles Rocca, protagonista della prima parte della puntata di ieri. È stato eliminato al televoto e non ha accettato l’opportunità di proseguire questa esperienza su Playa Imboscada con Beatrice.

Intanto, Matteo Diamante si è dichiarato interessato a conoscere Francesca Lodo. A detta di Awed e Rosaria, il vocalist non avrà successo con la showgirl, che è apparsa abbastanza imbarazzata.