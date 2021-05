Isola 2021, naufraghi troppo magri. Medico tuona: “Pericolo anoressia”

Problemi di salute per i naufraghi dell’Isola dei Famosi. I concorrenti hanno fame e si vede. Molti sono dimagriti in assenza di cibo. Diversi, infatti, sono stati costretti ad accertamenti medici vari dopo svenimenti. Le immagini che vediamo in tv dall’Honduras parlano chiaro: i fisici tonici, e non, di due mesi fa hanno lasciato il posto a forme scavate e ossa in vista. Il dimagrimento dei naufraghi è stato oggetto di critica sui social, tanto che la produzione è corsa ai ripari. Dopo i 21 chili persi da Gilles Rocca e circa 15 di altri, gli autori del reality condotto da Ilary Blasi hanno dato l’ordine di rifocillarli aumentando le dosi di riso.

Malgrado il tentativo di smorzare le polemiche, c’è chi di fronte a quelle scene si sente a disagio. A tuonare è stato in primis Nicola Sorrentino contro L’Isola dei Famosi. In una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv il medico nutrizionista ha dichiarato che questo è un programma diseducativo. Il pericolo è che chi guarda possa emulare i naufraghi vip, credendo che per dimagrire basti non mangiare: “Pericoloso, in questo modo si rischia l’anoressia”.

Il problema tocca nel profondo le persone che sono ancora in gara, ovvero quelli che sono costretti a mangiare solo riso e pesce, alimenti insufficienti per potere stare bene e mantenere abbastanza alte le proprie difese immunitarie. Alessandro Cecchi Paone, invece, sembra abbastanza serena in merito all’avventura da naufrago a L’Isola dei Famosi, che è tornata a incuriosire il pubblico come evidenziato dagli ascolti tv. Il giornalista ha già vissuto l’esperienza nel 2007 e nel 2012 e sarebbe pronto a tornarci. Alla rivista diretta da Signoretti ha fatto sapere che non si è mai lamentato della mancanza di cibo.

In entrambe le edizioni ha perso 15 chili, ma su consiglio del suo medico prima di partire ha fatto una dieta all’ingrasso in modo che il suo corpo non subisse uno choc dovuto alla mancanza di cibo. Andrea Cerioli è tra i naufraghi che sta soffrendo di più. L’ex tronista di Uomini e Donne ha perso 16 chili, passando dagli 80 ai 64 attuali. Fariba Tehrani, invece, ha perso soltanto 9 chili nonostante sia con la pelle che perde elasticità, le braccia e il ventre smagriti. Awed ne sta risentendo di più: il suo fisico è diventato scheletrico.