Isola 2021, Francesca Lodo dopo il rientro in Italia: “Non sto benissimo”

Francesca Lodo dopo l’Isola dei Famosi 2021 è tornata sui social. Ha lasciato l’Honduras dopo essere stata eliminata anche da Playa Imboscatissima, perdendo al televoto contro Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti. Aveva raggiunto Beatrice dopo aver perso anche contro Fariba Tehrani ed Emanuela Tittocchia, ha accettato di proseguire sull’Imboscatissima ed era felicissima. Poi anche Roberto Ciufoli ha accettato di proseguire l’avventura e il pubblico ha preferito lui a Francesca Lodo. Quindi è stata eliminata, nella puntata del 17 maggio. Forse riuscirà a essere in studio già nella semifinale, altrimenti ci sarà di sicuro in finale.

In attesa di rivederla in studio, Francesca Lodo è tornata su Instagram. Ha registrato dei video tra le sue stories su Instagram non nascondendo di avvertire una strana sensazione nel tornare a parlare ai fan. Ha svelato di avere ancora la ricrescita, per i più curiosi, perché essendo in quarantena non è potuta ancora andare dal parrucchiere. Poi ha scritto: “Non sto benissimo, ma sto recuperando piano piano”. Quindi ha spiegato che deve riprendere la sua vita con un po’ di cautela: ha problemi sia nel mangiare sia nel dormire. Problemi che hanno spesso i naufraghi tornando alla vita di sempre.

Dopo aver passato settimane e settimane mangiando solo riso e cocco, conchiglioni magari e a volte del pesce – anche se quest’anno hanno pescato ben poco -, non è semplice riprendere le abitudini di sempre. Anzi, lo stomaco ha bisogno di riabituarsi sia con i sapori sia con le quantità. Per cui è normale che inizialmente si abbiano questi problemi. Lo stesso succede con il sonno, perché i ritmi sono diversi da quelli dati dalla natura sull’Isola. Nonostante questi problemi, Francesca Lodo dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi è sembrata piuttosto soddisfatta del suo percorso. Ha ringraziato tutti coloro che le hanno mandato messaggi e per il tanto affetto. Lei è felice dell’esperienza e di come l’ha affrontata. Poi ha aggiunto:

“Non si trovano le parole per spiegare, se non provi questa esperienza… Non lo puoi spiegare. Durissima, estrema, intensa, ma pazzesca. Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 chili, sto cercando di recuperarli piano piano”

Non ha negato che un po’ le dispiace essere uscita a poche settimane dalla fine. Insomma, è normale che le sarebbe piaciuto andare in finale ma è felice di come sia uscita. Avrebbe voluto continuare però l’avventura insieme a Beatrice e arrivare in finale con lei. Ma è andata come è andata, lei è felice così e soddisfattissima. Francesca Lodo su Instagram ha anche mostrato un gesto semplice che l’ha resa felice: asciugare i capelli con il phon.