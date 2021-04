Isola 2021, auricolari e accordo nomination: il ‘branco’ contro Fariba

Scoppia l’auricolare-gate all’Isola dei Famosi 2021, ma le falsità in questa quindicesima edizione sembrano essere all’ordine del giorno. Nell’undicesimo appuntamento con il reality show, Vera Gemma e Fariba Tehrani sono risultate le naufraghe più nominate. Sarà il pubblico da casa a decidere chi tra le due dovrà abbandonare il gioco attraverso il televoto. Per entrambe si tratterà di una eliminazione definitiva e non avranno la possibilità di giocarsi di nuovo l’ennesima opportunità di rientrare. I più attenti hanno notato degli atteggiamenti particolari durante lo svolgimento delle nomination. Cosa è successo? Innanzitutto sembra che si sia costituito un vero e proprio ‘branco’ contro Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi è ormai la naufraga presa di mira in questa edizione per ogni cosa che dice o fa.

La persiana ha raccolto parecchie nomination dalla parte dei suoi compagni di avventura. In particolare Awed l’ha nominata perché sembra che vorrebbe obbligarlo a mangiare. Questa è una motivazione che ha un senso? Andrea Cerioli ha fatto il suo nome perché, secondo il suo punto di vista, sembra che cerca di carpire informazioni da utilizzare in seguito contro gli altri. Gilles Rocca, invece, ha dichiarato che mette zizzania, parla a destra e sinistra, mente alle persone guardandole negli occhi. Verrebbe da dire meglio Fariba Tehrani che lui con i suoi comportamenti poco carini nei confronti delle donne dell’Isola. Durante un confronto, infatti, si è messo ad abbaiare e dire cose insensate facendo una pessima figura agli occhi del pubblico.

A queste nomination si sono unite quelle di Valentina Persia, Angela Melillo, Isolde e Roberto Ciufoli. Si sono accordati per nominare Fariba Tehrani? Sembra proprio di sì. Al momento delle nomination si è visto che poggiavano i propri auricolari sulla foto della persona votata, in questo caso Fariba, per far capire il nome scelto e votato. La donna è stata nominata con motivazioni davvero assurde. Un segnale, questo, che fa capire come ci sia un segnale generale per spingere a votare la persiana.

A ogni nomination terminata, la foto bruciata viene rimpiazzata e gli auricolari disinfettati dagli operatori, però, vengono poggiati di nuovo nel posto in cui erano stati lasciati dal concorrente di turno. Ilary Blasi, che ha registrato un nuovo record negativo di ascolti, approfondirà la questione nella prossima puntata?