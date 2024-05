Isola 18, scoppia la polemica tra Matilde e Artur: cos’è successo

Nella puntata del daytime di oggi, martedì 28 maggio, dell’Isola dei Famosi è scoppiata un’accesa lite tra Matilde Brandi e Artur Dainese. Per i due concorrenti del reality show è decisamente arrivata la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso e, dopo giorni di continue frecciatine, la Brandi ha finalmente vuotato il sacco provocando il modello e innescando di fatto la sua reazione.

C’è maretta nel reality show condotto da Vladimir Luxuria e questa volta c’entrano Matilde Brandi e Artur Dainese. Il modello è stato sicuramente il grande protagonista del daytime di oggi dell’Isola dei Famosi, dal momento che è riuscito a catturare una grande quantità di pesci così da poter sfamare tutti a sufficienza.

Il naufrago, infatti, è tornato dai suoi compagni particolarmente soddisfatto e con il ricco bottino. A quel punto, i naufraghi si sono mostrati felici di poter mangiare una grande quantità di buon pesce. Tutti tranne uno, perché a un certo punto Matilde Brandi ha iniziato a provocare Artur con un gesto che ha fatto decisamente andare su tutte le furie il modello.

La naufraga è infatti scoppiata a ridere e ha iniziato a mimare il gesto del naso di Pinocchio nel momento in cui Artur ha iniziato a vantarsi e a dire di essersi dato da fare per pescare il più possibile e procurare quindi da mangiare per tutti quanti, nessuno escluso. Naturalmente, il comportamento della Brandi ha dato molto fastidio al modello che quindi, senza starsene li a guardare, ha subito domandato alla naufraga la motivazione del suo gesto: “Cosa c’è? Perché? Io ho pescato per tutti eh…Perché fai così? Spiegami…”

Stando alle immagini mandate in onda dalla produzione, Matilde a quel punto avrebbe fatto notare al compagno di viaggio che il gesto del naso di Pinocchio era riferito al fatto di non aver creduto per nulla che lui abbia scelto di andare a pescare per tutti intenzionalmente.

Per concludere, la naufraga si è poi recata in confessionale, dove ha ulteriormente chiarito i motivi del suo atteggiamento nei confronti di Artur. A quanto pare il modello ha dato a vedere in più occasioni di aver messo se stesso davanti a tutto e tutti: “Ha la fortuna di saper pescare, però non va a prendere l’esca, non va a prendere la legna… è un po’ comodino e mette sempre lui davanti agli altri.”

Un atteggiamento sbagliato per lo spirito stesso del gioco e che quindi non ha potuto far altro che mandare su tutte le furie la Brandi.

Lo sfogo di Artur

A quel punto, il modello si è sfogato con la produzione del reality show. Una volta arrivato in confessionale, Artur ha anche aggiunto che non è la prima volta che la Brandi assume degli atteggiamenti simili nei suoi confronti.

Un comportamento che Artur non riesce più a sopportare e che lo ha portato a reagire durante il daytime di oggi: “È un po’ di tempo che ho notato Matilde fare delle battutine sul cibo, su quando pulisco il pesce…Non ho capito questo suo gesto e sinceramente non mi ha fatto per niente piacere….”.

A questo punto, per sapere di più su questa faida non resta che attendere la puntata di domani, mercoledì 29 maggio, dell’Isola dei Famosi. Dal momento che entrambi sono attualmente in nomination, i fans del programma non vedono l’ora di sapere verso chi propenderà la scelta del televoto e se questa lite giocherà un ruolo importante nella scelta del pubblico.