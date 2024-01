Isoardi e Linea Verde, gaffe: “Vag*na ha sapore della Pepsi”. Video

Gaffe epica a Linea Verde Life, il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna su Rai Uno. Lo scivolone della trasmissione è andato in onda lo scorso 13 gennaio. Cosa è successo? In apertura di puntata, poco prima che l’ex compagna di Matteo Salvini prendesse la parola, chi monta le immagini e la colonna sonora, come di consueto, ha messo un tappeto musicale. Ed è qui che si è verificato il patatrac.

In sottofondo è stato mandato il brano “Cola” di Lana Del Rey. In particolare Linea Verde Life è stato introdotto con questo passaggio della canzone: “My pu*sy tastes like Pepsi Cola”. Tradotto in italiano il testo recita così: “La mia vagina ha il sapore di Pepsi Cola”. Subito dopo tale chicca ecco che Elisa Isoardi ha iniziato a parlare dell’argomento del giorno, andando a presentare un parco nei pressi di Lucca. Tra l’altro il tutto in una fascia oraria in cui si pranza (Linea Verde Life è trasmesso a partire dalle 12.25) e su Rai Uno che, come è arcinoto, ha un pubblico composto per lo più da famiglie. Non proprio in linea con il brano di Lana Del Rey.

Comunque ci siamo fatti passare come nulla fosse che durante Linea Verde parte la canzone di Lana Del Rey al verso che recita “La mia fi*a ha il sapore di Pepsi Cola” (un attimo prima che compaia la Isoardi peraltro) (non sapevano la traduzione)

(o sì?)pic.twitter.com/nh60Ot1Sq1 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 15, 2024

Evidentemente chi ha la mansione di montare le immagini del programma e di scegliere le colonne sonore non ha molta dimestichezza con l’inglese, altrimenti avrebbe capito in fretta che sarebbe stato più opportuno optare per un brano musicale differente. Chi invece si è accorto della gaffe è stato parte del pubblico di Linea Verde Life. Infatti i social si sono riempiti di commenti sul fatto, alcuni ironici, altri di critica.

Lo stralcio relativo allo scivolone è stato anche ripubblicato dal giornalista Tancredi Palmeri su Twitter (o X, che dir si voglia). Il post ha fatto incetta di reazioni da parte del popolo social: “Poteva passare anche ‘tengo una minc**a tanta’ di Frank Zappa. Tanto il livello di conoscenza medio dell’inglese è sotto zero”, ha scritto un internauta. Altri commenti a caldo: “Siamo avanti mille anni, si vede la culla della civiltà, a guardare bene”, “Qualcosa di veramente straordinario che non tutti conoscono, dice..”, “Dai non è vero.. muoio dal ridere”.

Chi è Lana Del Rey

Lana Del Rey, pseudonimo di Elizabeth Woolridge Grant, è nata a New York il 21 giugno 1985. Ha avuto successo come cantautrice, poetessa e modella. Tra i suoi brani più conosciuti c’è appunto “Cola”, la canzone della svista di Linea Verde Life. Altre perle del suo repertorio sono Summertime Sadness e Young and Beautiful.