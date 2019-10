Irama sparisce dai social: “Scusate”, la promessa

News Irama, carriera in ascesa per l’ex di Amici di Maria De Filippi

Era assente da un po’ di tempo dai social network e lo sarà ancora per molto, visto che ad annunciarlo è stato lui proprio su Instagram promettendo però novità ed evitando qualsiasi tipo di allarmismo. Anche perché – si sa – i fan allarmati sono capaci di tutto. Il periodo che Irama sta vivendo non è un periodo difficile, anzi il cantante è reduce da vari successi e può dirsi felice del piccolo pezzo di strada che ha fatto nel mondo della musica, e soprattutto del modo in cui ha gestito la sua relazione con Giulia De Lellis. Ma veniamo al dunque.

Irama annuncia assenza dai social e nuovo progetto: “Ne varrà la pena”

A scrivere il messaggio è stato Irama qualche ora fa dopo diversi giorni di assenza dai social. Barba incolta, incappucciato e aspetto trasandato ma sguardo deciso e determinato: è questo l’Irama che potete vedere su Instagram, dove ai follower ha annunciato grosse sorprese. “Sta per cominciare un nuovo capitolo – questo l’esordio del cantautore –… Scusate l’assenza, ne verrà la pena”. Il progetto non è stato ancora svelato, né Irama ha voluto dare degli indizi tra le sue stories; non abbiamo ragione di pensare tuttavia che si tratti di qualcosa di diverso da un singolo o un album, anche se non è da escludere che Irama possa avere in serbo qualcos’altro per il suo pubblico.

La reazione dei fan all’annuncio di Irama: felicità tra i sostenitori del cantante

Tante le risposte dei fan e dei personaggi famosi – ad esempio quello di Benjamin Mascolo che ha sottolineato scherzando che gli piace il nuovo look con la barba -; staremo a vedere a questo punto a cosa sta lavorando Irama sperando ci regali un pezzo bellissimo come l’ultimo sanremese. Restate con noi perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!