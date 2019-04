Irama risponde a Vladimir Luxuria: “Polemiche semplicistiche, non ha capito”

Irama dopo giorni di silenzio, risponde a Vladimir Luxuria e la storia della transfobia. Tutte le sue parole

Che a Irama non piaccia stare al centro del gossip, si sapeva già da tempo. Soprattutto dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, il cantante aveva espressamente dichiarato di volersi dedicare a pieno alla sua musica tralasciando chiacchiere e scoop. Il suo nome però è finito al centro di un vero e proprio caso mediatico, quando giorni fa Vladimir Luxuria lo accusò di transfobia per alcuni versi di una sua canzone, Stanotte, in cui recita: “Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans“. Il commento di Luxuria è stato forte e chiaro, lanciando anche un messaggio su Twitter: “Non è bello che in un album che si intitola Giovani […] si citi nell’elenco di cose da fare in una serata, fare a pugni con quel trans“. Nonostante Irama abbia più volte spiegato il senso di questa famosa frase, Vladimir Luxuria è tornata a parlare della questione a Tv Talk.

Irama risponde a Vladimir Luxuria e mette fine ai gossip su di lui e la sua musica

Finalmente, dopo giorni di commenti, illazioni e accuse Irama ha deciso di fare chiarezza e, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato: “Ci sono cose che non mi soffermo molto a commentare, ho dato una risposta dal punto di vista grammaticale. Ho detto una cosa ed è uscita fuori una polemica da una persona che evidentemente non ha capito la grammatica. Poi però ho visto che in tantissimi hanno risposto e, ti dico la verità, non sono stato lì a soffermarmi a leggere tutti i commenti a mio favore, perché l’ho trovata una cosa poco rilevante, penso che ci siano cose molto più importanti. Chi deve sapere, sa. Purtroppo in questo periodo sono stato molto bersagliato da questo tipo di polemiche un po’ semplicistiche, sono cose che vanno oltre la musica. Sia chiaro però non mi ritengo assolutamente vittima di niente“.

Irama: “Non mi sento vittima di niente”. Tutti i gossip degli ultimi giorni

Dopo le accuse di Vladimir Luxuria, il caso su Irama è diventato più che virale. Anche la trans Manila Gorio è intervenuta svelando che “quel trans” che il cantante canta negli ormai famosi versi era proprio lei. In molti post Instagram lo ha anche incalzato a raccontare tutta la verità, facendo capire che è successo qualcosa che Irama non vuole raccontare. Ora però la sua posizione è stata chiarita, continueranno ancora le polemiche?