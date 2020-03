Irama, Covid-19 stravolge i piani: “Momento difficile”, la decisione

Coronavirus, la scelta che rende onore a Irama: “Canzoni pronte”

Il Coronavirus sta lentamente cambiando le abitudini di tutti gli italiani e ha fatto slittare eventi, promozioni, lanci e così via. Ognuno ha reagito come può e nel mondo della musica sono in tanti ad essersi attivati: per dirne una pensate solo a quante dirette i cantanti stanno facendo su Instagram per far sentire la propria vicinanza ai fan. Anche Irama ha deciso di fare la sua parte, e la sua scelta riguarda in particolar modo l’uscita di una canzone del nuovo disco: “Le canzoni del disco sono pronte – queste le sue parole in un messaggio recentissimo su Instagram –. Mi sono chiesto però se avesse senso uscire adesso. In questo momento così difficile”. La decisione che ha preso Irama gli fa onore.

Irama: “Ci ho pensato tanto”, la scelta del cantante per la diffusione del Covid-19

“Ci ho pensato tanto – ha spiegato il cantante –… c’è una canzone che si intitola ‘Milano’, Milano come la città che amo e che vivo. Non è un singolo, ma penso debba uscire adesso. Adesso che la mia città, come il resto d’Italia, sta soffrendo. Adesso che avremmo bisogno di stare vicini, anche se siamo lontani. Adesso che vorrei stare con voi. Milano – ha poi annunciato sorprendendo i fan – uscirà il 27 marzo e i miei proventi artistici verranno devoluti all’ospedale Niguarda di Milano”. Il cantante avrà senz’altro ponderato questa decisione e alla fine avrà prevalso senza dubbio l’amore per una città che gli ha dato tanto: le parole del vincitore di Amici sono cariche d’affetto, e devolvere tutti i proventi delle vendite all’ospedale “Niguarda” ne è la prova.

Il nuovo CD di Irama è pronto, il cantante conferma

Non sappiamo intanto quando uscirà il nuovo CD del cantante ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Sicuramente dovrà passare almeno la prima fase di quest’emergenza Covid-19, e comunque il lancio di Milano, a cui parteciperà anche Francesco Sarcina, sarà un banco di prova. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.