Irama, Manila Gorio punzecchia ancora il cantante: nuovi retroscena

Irama ancora nella bufera. Il cantante è stato di nuovo attaccato dalla trans Manila Gorio che su Instagram lo punzecchia

Irama ancora sotto i riflettori. Il cantante, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e reduce dal successo di Sanremo 2019, è stato criticato prima da Vladimir Luxuria e poi dalla trans Manila Gorio per una frase di una sua canzone, “Stanotte“, in cui si faceva riferimento ad una serata particolare e citando questa frase: “Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans“, questa la citazione che ha fatto il giro del web e creato un vero e proprio caso mediatico. Subito dopo le accuse di transfobia da parte di Luxuria è intervenuta Manila Gorio, attuale fidanzata di Chando, ex di Grecia Colmenares, e spesso ospite nei salotti di Barbara d’Urso. Nelle ultime settimane, la Gorio lo ha incalzato più volte sui social ed oggi l’ultima accusa: “Perché non racconti a tutti com’è andata quella famosa sera tra me e te…“, chiede la trans. Alludendo forse a qualcosa?

Irama e Manila Gorio: cosa sta succedendo

Per ora Irama non ha concesso dichiarazioni e non si è sbilanciato sulla questione. Sappiamo infatti quanto il cantante sia ora concentrato sul suo lavoro e la sua musica e non cerchi assolutamente il gossip a tutti i costi. Al contrario dei suoi desideri, sono tante le voci che si stanno rincorrendo sui social. Manila Gorio, infatti, non vuole arrendersi e ha commentato così tempo fa la denuncia di Vladimir Luxuria: “Ricordo ancora quella sera a Milano, caro Irama, dove insieme al tuo gruppetto di amici mi avete deriso e aggredito a male parole“, ha esordito Manila, che poi ha rivelato, stupendo tutti: “Quel trans ha un nome, una dignità, una storia. Quel trans, come ti sei divertito a cantare, sono io!“.

Irama al centro delle polemiche, cosa è successo veramente tra lui e Manila Gorio?

Cosa sia veramente successo tra Irama e Manila Gorio, ancora non si sa. Una cosa è certo però. Da quello che la Gorio scrive su Instagram ci sarebbero dei retroscena che Irama non vuole raccontare. Cosa sarà mai successo? In realtà, il cantante aveva già ampiamente spiegato il senso di questa frase “maledetta“. A Rolling Stone disse: “Semplicemente ho litigato con quella persona e l’ho raccontato in un testo […] E poi non ho detto ‘con un trans’, ma ‘con quel trans’. Non con una persona in generale, ma con quella persona“.