Irama dopo Sanremo, notte di passione con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis consola Irama dopo Sanremo: dall’Ariston all’hotel

Grande colpo di scena sui social. E menomale che si era iniziato a parlare di crisi. Giulia De Lellis e Irama innamoratissimi anche dopo Sanremo 2019. Lui ha appena scoperto di essere arrivato settimo, nonostante lo si dava tra i possibili vincitori già da prima che iniziasse la kermesse canora. Detto ciò, il giovanissimo Big del Festival non sembra essere rimasto assolutamente male del risultato ottenuto. In questo preciso momento, al fianco del bello e dannato Filippo c’è lei, la sua bellissima fidanzata. Alla fine, la romana ha raggiunto il suo amato nella città dei fiori. Era da giorni che i fan della coppia si domandavano per quale assurdo e misterioso motivo la De Lellis non fosse insieme al giovane Fanti.

Irama e Giulia, niente crisi: dopo la finale di Sanremo scoppia la passione

Questa sera, Giulia ha fatto il suo arrivo a Sanremo e subito dopo la fine dell’ultima serata è corsa ad abbracciare e consolare Filippo. Per la De Lellis, il dolce Irama ha vinto. Niente serate, niente ospitate, niente di niente. Il reduce del Festival della musica italiana ha deciso e preferito chiudere questa esperienza insieme alla sua fidanzata. I due si sono mostrati sui social in dolci atteggiamenti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso due speciali storie sul proprio profilo Instagram.

Giulia innamoratissima di Irama anche dopo il Festival: ultimi post social

Nella prima storia vediamo i due abbracciati l’uno all’altro. Nella seconda, il cantante si lascia andare e bacia senza freni la sua De Lellis. A far impazzire i followers è però un altro particolare dettaglio. L’ultimo video dell’influncer romana è accompagnato da uno dei brani di Filippo: ‘Vuoi sposarmi?’ Il testo citato recita: “Ma io voglio te, solamente te. Che sei così trasparente da restarmi accanto, avermi a fianco. Per darmi forza sempre. La mia migliore amica. La mia certezza. Sei l’unica folle che ancora mi ama.” Intanto, il diretto interessato ringrazia tutti per il supporto e l’affetto ricevuto in questi giorni. Cos’altro c’è da dire?! Una cosa è chiara ed evidente agli occhi di tutti. Filippo Maria Fanti piuttosto che starsene in giro, preferisce chiudere questa grande notte in una stanza di hotel insieme alla donna che ama. Ancora una volta, Giulia De Lellis mostra di essere una che per amore è pronta a tutto.