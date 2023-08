Irama: chi è la nuova fidanzata famosa e le corna all’ex, il gossip

A pochi giorni da Ferragosto è arrivata un’altra notizia bomba: Irama potrebbe avere una nuova fidanzata. Il cantante, al secolo Filippo Maria Fanti, in passato è stato fidanzato con altre personalità del mondo dello spettacolo e del gossip come Giulia De Lellis e la modella Victoria Stella Doritou. Dopo la fine della relazione con quest’ultima pare che Irama abbia finalmente ritrovato la felicità accanto a un altro volto noto. Si tratterebbe infatti di una protagonista di una delle ultime edizioni di Ex On The Beach Italia.

Un nuovo amore è quindi sbocciato ma, come ormai ci ha abituati il gossip, anche questa volta la lieta notizia non ha potuto fare a meno di sollevare un polverone: si stanno infatti diffondendo voci circa alcuni presunti tradimenti perpetrati dal cantante nei confronti della Doritou. Sembra poi che Irama stia frequentando proprio la ragazza con la quale avrebbe tradito l’ex fidanzata modella. Al momento non sono ancora arrivate conferme da parte dei diretti interessati, ma negli ultimi giorni sono giunte all’esperta di gossip Deianira Marzano numerose segnalazioni sulla ragazza che avrebbe fatto tornare il sorriso al giovane cantautore.

Chi è la nuova fidanzata di Irama: gli indizi e le segnalazioni

Il nome della nuova fiamma del giovane cantante è Khady Gueye. La ragazza ha 26 anni e attualmente vive e lavora a Milano come modella. Ha partecipato a una delle ultime edizioni di Ex On The Beach, dove ha ritrovato il suo ex fidanzato Dario, e proprio in quella occasione si era definita come una ragazza impulsiva, simpatica, schietta e molto gelosa.

Ultimamente gli indizi che supportano la loro presunta love story si sono intensificati e nelle ultime ore Deianira Marzano ha condiviso alcune Instagram stories nelle quali si vedono molto bene il cantante e la ragazza insieme a Porto Cervo. Inoltre la ragazza è stata paparazzata recentemente a un suo concerto e pare anche che i due stiano trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme. La Gueye infatti nelle ultime ore ha pubblicato alcune Instagram stories su uno yacht, lo stesso su cui sembrerebbe essere salito anche Irama.

Coincidenze? Così non sembra e addirittura alcuni fans più attenti avrebbero notato anche altri dettagli interessanti, primo tra tutti la presenza sull’imbarcazione di alcune borse uguali.

La reazione dell’ex fidanzata

Ovviamente la notizia di Irama di nuovo innamorato si è estesa a macchia d’olio in pochissimo tempo e non è tardata ad arrivare la reazione della sua ex fidanzata Victoria Stella Doritou. La loro love story, dopo due anni, si era conclusa nell’estate del 2022 senza destare particolare scandalo ma a oggi sembra che le cose siano cambiate e che stiano uscendo dei retroscena interessanti riguardo l’addio tra il cantante e la modella.

La Doritou poche ore fa ha infatti pubblicato una story sul suo profilo Instagram con un messaggio abbastanza evidente: si trattava infatti di un selfie nel quale la modella aveva disegnato delle corna. Che sia stato un modo, sicuramente molto particolare, per rivelare la reale motivazione della rottura con Irama? Una cosa è certa, con quella story la Doritou ha fatto chiaramente intendere di aver subito un tradimento. “Pare abbia tradito l’ex Victoria, forse per questo non escono allo scoperto ma ormai lo sanno tutti che hanno una relazione”, ha comunicato in merito Deianira Marzano.