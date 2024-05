Io Canto Family: Scotti punge Clerici, lei spernacchia e lo snobba

Ci si attendeva uno scambio di punzecchiature tra Gerry Scotti e Antonella Clerici per l’esordio di Io Canto Family. E puntualmente lo scambio di ‘cortesie’ tra i due conduttori è andato in scena. I mugugni nascono da lontano, da quando cioè la Rai ha deciso di ripuntare su The Voice, trasmettendolo prima in salsa Senior e poi Kids e Generation. Tre successi a cui Mediaset ha guardato con molta attenzione tanto che ha scelto di riproporre un talent assai simile, cioè Io Canto in versione Generation e poi Family (quest’ultimo format affidato a Michelle Hunziker).

La Clerici, nel vedere che il Biscione ha percorso il solco tracciato dai suoi The Voice, qualche mese fa, ha tuonato: “Ma è uno scherzo?”. No, tutto vero. Inoltre ‘Antonellina, in un’intervista recente concessa a La Stampa, ha ricordato implicitamente che Io Canto altro non è che una fotocopia di Ti lascio una canzone, altra trasmissione da lei timonata.

Si arriva a lunedì 20 maggio, data di debutto su Canale Cinque di Io Canto Family. Scotti, durante il passaggio di consegne con Michelle Hunziker verificatosi a inizio puntata, ha lanciato una stoccata alla collega Rai. “Ti lascio una trasmissione!”, ha chiosato ‘Zio Gerry’ (evidente l’ironia sul ‘calco’ Ti lascio una canzone) rivolgendosi all’amica svizzera con cui fa coppia a Striscia la Notizia. E la Clerici come ha reagito?

I tweet di Antonella Clerici durante la messa in onda di Io Canto Family

‘Antonellina’, mentre andava in onda la prima puntata di Io Canto Family, ha tenuto, tramite un tweet, a far sapere che lei stava guardando Da vicino nessuno è normale, programma di Rai Due di Alessandro Cattelan, con la quale si è complimentata rivelando che le è piaciuta molto la scena “della partita di pallone”. Ovviamente un utente le ha domandato se non stesse guardando la concorrenza: “Dai, non guardi Io Canto?”. La Clerici ha risposto con l’emoj dell’aereo che decolla. Tradotto: “Sto volando”. Insomma, una bella spernacchiata, unita al fatto che, sottolineando la sua attenzione per lo show di Cattelan, ha voluto far notare di aver snobbato quella trasmissione che ritiene una copiatura del suo The Voice Generation.