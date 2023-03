By

L’allenatore della Reggina e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono diventati genitori bis: l’annuncio via social

Filippo “Pippo” Inzaghi e Angela Robusti sono diventati genitori bis. La scorsa notte, l’allenatore e l’ex volto di Uomini e Donne, tramite un post pubblicato su Instagram, hanno reso noto di essere diventati papà e mamma della loro seconda figlia, chiamata Emilia. La piccola è venuta alla luce a Brescia, intorno alle 4 di notte di martedì 21 marzo.

“Oggi, primo giorno di primavera, sei arrivata tu EMILIA , nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo!

Con il cuore pieno d’amore, vi ringraziamo per i tanti auguri”. Così Pippo Inzaghi sul suo profilo Instagram, a corredo di una fotografia in cui si vede la mano della compagna Angela stringere la manina della neonata in ospedale.

“Emilia, il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia”, è stato invece il dolce e romantico post di mamma Angela che si è ritratta alla prima poppata. I due post sono stati salutati da migliaia di fan con entusiasmo. Tantissimi gli utenti che si sono congratulati con la coppia e che hanno augurato il meglio alla piccola Emilia. Christian Vieri, Alino Diamanti, Simona Ventura, Cristian Brocchi e Francesco Moriero sono stati alcuni dei volti noti che hanno omaggiato la nascita.

Angela Robusti e Pippo Inzaghi: dal fidanzamento al matrimonio

Angela Robusti e Inzaghi sono genitori di due bimbi: la neonata Emilia ed il piccolo Edoardo, nato il 24 ottobre del 2021. Il primo incontro tra l’ex volto di Uomini e Donne e l’ex stella di Juventus e Milan è avvenuto casualmente 6 anni fa, a Venezia. In laguna si recarono entrambi a una festa controvoglia. Fu lì che ci fu il primo contatto.

Al bancone di un locale sia lei sia lui presero un bicchier d’acqua, strana coincidenza. Pippo fu subito stregato dalla Robusti e le chiese il numero. Lei, 15 anni meno di lui, rifiutò. L’ex bomber, però, non mollò la presa e si mise alla ricerca della ragazza sui social, corteggiandola a distanza. Alla fine riuscì a portarla a cena in un ristorante stellato. E amore fu. Da allora non si sono più lasciati. Rapidamente avviarono la convivenza. Poi l’arrivo di Edoardo e adesso quello di Emilia.

E il matrimonio? Angela, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che se non ci fossero state di mezzo le gravidanze lei e Pippo sarebbero già sposati. I fiori d’arancio arriveranno comunque tra qualche mese. Robusti ha affermato che nel 2024 verranno celebrate le nozze.