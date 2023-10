“Intervista Fazio, ecco il metodo Fedez”: Lucarelli affonda il rapper

Selvaggia Lucarelli poteva non replicare all’attacco di Fedez a Che Tempo Che Fa? Naturalmente no. E infatti, poche ore dopo l’intervista del rapper da Fabio Fazio, seguita da milioni di spettatori, è arrivata la risposta della scrittrice tramite una serie di Stories Instagram. Ma si avvolga rapidamente il nastro: il cantante è sbarcato nel talk di Nove ed ha abbondantemente parlato del tema della salute mentale. A un certo punto ha alluso alla Lucarelli. Non l’ha nominata direttamente, ma è fuor di dubbio che si sia rivolto a lei che in passato lo ha definito “narcisista patologico”.

Questo il passaggio dell’affondo di Fedez:

“Una giornalista che ora non è più giornalista(Lucarelli ha lasciato l’ordine di recente, ndr), quando non era in formissima mentalmente, mi ha additato come narcisista patologico. Ha dato una diagnosi, pur non essendo un medico. Praticamente etichettandomi così mi ha dato del “pezzo di me**a. Chi ha dimestichezza con la scrittura e le parole, non dovrebbe fare diagnosi ad ca**um. Ci vorrebbe più attenzione.”

La Lucarelli, dopo aver esaminato l’intervista, ha postato una serie di messaggi in cui ha dato del vittimista a Fedez, accusandolo di aver avuto l’intento di voler scatenare una shitstorm su di lei. Secondo la scrittrice il rapper usa uno schema collaudato per screditare chi lo critica: “La prima cosa che fa, fingendo di buttarla lì, è la delegittimazione del suo “nemico”. Quindi mi chiama giornalista che non è più una giornalista”. A questo punto Selvaggia fa notare una cosa curiosa: pure Fazio ha riconsegnato il tesserino. Dopodiché paragona Fedez a Giorgia Meloni.

La Lucarelli ha quindi sostenuto che il termine narcisista è un vocabolo di uso comune, spesso usato non con l’accezione prettamente clinica. “Fingere che chiunque dà del narcisista a qualcuno si stia sostituendo a uno psicologo, è indossare i panni della vittima in modo francamente goffo”, la tesi della Lucarelli che ha poi pubblicato una vecchia dichiarazione del rapper che aveva definito il collega Salmo un “narcisista pericoloso”. Non solo, Selvaggia ha pure ricordato quando Marracash definì Fedez “Nano con la sindrome di Napoleone”, rimarcando che in quel caso il marito di Chiara Ferragni non fece alcun “piagnisteo”.

La Lucarelli ha inoltre dichiarato che Fedez ha un intento duplice. Captando “il sentiment felice del pubblico nei suoi confronti, utilizza il potere della vittima, e cioè: raccontare che soffro e che mentre soffro c’è chi mi tratta male”. Sempre secondo Selvaggia l’artista milanese punterebbe a due risultati: da un lato creare empatia con il pubblico che lo guarda, dall’altro “colpire chi lo critica”. Infine la scrittrice ha ricordato che lo stesso Fedez ha ammesso di essere narcisista, usando il termine nell’accezione psichiatrica del concetto.