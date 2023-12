Interruzione Uomini e Donne: date, pausa Natale e ritorno in onda

Le festività natalizie si avvicinano e le emittenti televisive dovranno intervenire sui propri palinsesti, adeguandoli all’imminente arrivo del Natale. Ci sarà quindi la sospensione di alcune trasmissioni, che riprenderanno regolarmente una volta conclusi i giorni di festa. È il caso soprattutto di Canale 5: ecco quindi tutte le date relative agli ultimi giorni di messa in onda di Uomini e Donne e Amici, con successiva ripresa dopo un periodo di stop.

Uomini e Donne e Amici, pausa e ritorno in onda: le date

Uomini e Donne si fermerà in occasione della pausa natalizia. Il dating show targato Mediaset, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda fino al 22 dicembre, per poi essere sospeso e riprendere a partire da lunedì 8 gennaio. Le registrazioni, ad ogni modo, non si fermeranno durante i giorni di festa e i protagonisti di trono classico e trono over torneranno a Roma per le puntate che poi andranno in onda su Canale 5 a partire da gennaio.

Anche Amici, altro programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, andrà incontro ad una pausa. l’ultima puntata domenicale sarà quella del 17 dicembre, per poi interrompersi e ritornare durante i primi di gennaio, forse già da domenica 7. Diverso il discorso per quanto riguarda il daytime, che andrà in onda fino a venerdì 22 dicembre, a cui seguirà uno stop che dovrebbe durare fino a lunedì 8 gennaio. Non è ancora chiaro se gli allievi del talent trascorreranno le festività all’interno della casetta, così come era accaduto negli anni passati. In tal caso, è probabile che, durante i giorni in cui il daytime non andrà in onda, sarà possibile vedere dei contenuti inediti su WittyTv relativi ai modi in cui i ragazzi trascorreranno i giorni di festa.

Mediaset punta ancora sui film natalizi

Per colmare i vuoti lasciati dal periodo di stop di Amici e Uomini e Donne, è probabile che Mediaset sceglierà di puntare sui tradizionali film di Natale che ogni anno tengono compagnia agli spettatori dell’emittente. Il Biscione dovrebbe poi mandare in onda anche la soap turca Terra Amara, che sta riscuotendo grande successo tra il pubblico.