Instagram elimina i Bot, chi perso più followers: disastro per Chiara Ferragni, De Lellis e Salemi virtuose

La notte dell’8 maggio Instagram ha dato il via a un aggiornamento che ha fatto piazza pulita di molti bot, ossia di profili falsi o inattivi. Molte star del social hanno così visto il loro seguito di followers calare. Curioso notare come alcune personalità abbiano perduto centinaia di miglia di seguaci, altri invece hanno avuto ‘emorragie’ molto contenute, segno che gli utenti a loro affezionati sono reali e attivi. Ad esempio Giulia Salemi, Giulia De Lellis, Michelle Hunziker e Stefano De Martino hanno perso pochissimi fan; è invece andata molto peggio a Chiara Ferragni, Gianluca Vacchi e Mariano Di Vaio.

Aggiornamento Instagram: chi ha perso più followers tra le star

L’ex moglie di Fedez, in una sola notte, ha visto sparire dal suo account 387mila follower, più o meno quanto gli abitanti di Bologna. Significa che ha perduto l’1,39% della sua fanbase totale. Mazzata anche per Mariano Di Vaio, che ha subito la diminuzione di 150mila seguaci, ossia il 2,14% del suo totale. Pure Gianluca Vacchi ha avuto un calo non da poco: meno 284mila sostenitori, l’1,26% del suo totale. Brutte notizie anche per Wanda Nara e Valentina Ferragni: la prima ha avuto un’emorragia di 187mila fan (l’1,06%) e la seconda di 44mila (l’1%).

Belén Rodriguez ha visto sparire 84mila follower (lo 0,81%), seguita da Michele Morrone (meno 99mila follower, 0,62%), Emma Marrone (meno 40mila follower, 0,60%), Alessia Marcuzzi (meno 34mila follower, 0,59%), Fedez (meno 76mila follower, 0,57%) e Cecilia Rodriguez (meno 28mila follower, 0,57%).

Un esempio virtuoso è invece Giulia De Lellis, che ha perduto solamente 5.700 follower, solamente lo 0,1% del suo totale. Anche Giulia Salemi ha registrato un calo irrisorio, lasciando per strada soltanto 5mila follower (0,09%). Altri casi positivi sono quelli di Stefano De Martino (meno 0,38% del suo totale), Damiano David dei Maneskin (meno 0,42%), Michelle Hunziker (meno 0,21%) e Federica Pellegrini (meno 0,23%). Evidentemente questi personaggi non hanno mai gonfiato il loro numero di follower con ‘iniezioni’ di seguaci falsi, segno che il loro pubblico potrebbe essere composto in larga parte da utenti autentici e attivi.

Mariano Di Vaio e Chiara Ferragni i peggiori, De Lellis e Salemi quelli virtuosi

Riassumendo, ecco chi in percentuale ha avuto i cali più pesanti dopo l’aggiornamento di Instagram dell’8 maggio: