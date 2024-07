Influencer silurati da Cascella: “Ignoranti, nessuna idea del lavoro”

L’ex opinionista di Pomeriggio 5, Karina Cascella, si è recentemente scagliata contro gli influencer con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Una cosa nello specifico l’avrebbe fatta infuriare, portandola a commentare negativamente tutta la categoria. Scopriamo meglio che cosa l’ha portata a dare tale giudizio e che cosa ha detto nello specifico.

Non è la prima volta che Karina Cascella, ex opinionista di trasmissioni come Pomeriggio 5, Uomini E Donne e La Talpa, si abbandona a parole taglienti nei confronti di alcuni personaggi dello spettacolo. Nel suo mirino sono finiti perlopiù influencer o ex gieffini, ad esempio in passato si è scagliata contro Alex Belli e Soleil Sorge. Nelle ultime ore Karina è tornata all’attacco e se l’è presa nuovamente con tutta la categoria degli influencer. In una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale l’ex opinionista ha difatti espresso un parere negativo su di loro, stroncandoli di netto.

Karina Cascella si scaglia contro gli influencer

Cascella ha sottolineato nello specifico l’ignoranza di alcuni influencer, scagliandosi in particolar modo contro una che si era lamentata della quantità eccessiva di eventi a cui doveva presenziare e che aveva compiuto un grave errore di grammatica. Karina ha preferito non fare nomi, facendo un discorso generale, tuttavia sui social qualcuno ha provato ad indovinare a chi potesse essere rivolta la sua critica. In particolare qualcuno ha pensato che potesse trattarsi dell’ennesima ex gieffina.

L’ex volto di Pomeriggio 5 non ci è andata giù leggera. Ha difatti accusato la categoria degli influencer di non conoscere cosa significhino il vero lavoro ed il sacrificio e di lamentarsi del superfluo. Ha inoltre sottolineato come molti di loro non sappiamo parlare e scrivere bene in italiano, evidenziando un grave errore di grammatica compiuto dalla persona che ha scatenato il suo dissenso. Nello specifico avrebbe scritto “un’altro”, mettendo quindi un apostrofo laddove non serviva!

Di seguito le parole di Karina Cascella contro l’influencer in questione e la sua categoria:

Per quanto riguarda l’ignoranza c’è da fare un discorso importante. Ma com’è che si può fermare il dilagare di queste persone che non hanno la più pallida idea di cosa significhi il lavoro, il sacrificio, il rispetto per sé stessi e gli altri? A che cavolo di punto siamo arrivati? Gente che ha milioni di follower e non parla nemmeno l’italiano. Questa dice ‘sono stanca devo fare un altro evento”. Madonna mia che stanchezza, poverina portatela su una brandina questa poverella, deve andare a fare un altro evento. E poi ‘un altro’ lo scrive con l’apostrofo. Io dico: se avete qualche minuto libero, aprite un libro e provate a leggere. Che provino a fare qualcosa in primis per loro stessi. Perché se scelgono di comunicare ad un vasto pubblico, devono parlare l’italiano e saperlo scrivere. Qui stiamo raggiungendo livelli assurdi e per me stiamo toccando il fondo.

Peccato che, leggendo sul web, Karina Cascella, tra le tante cose, sia definita anche un’ifluencer a propria volta.