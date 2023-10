Influencer promettono soldi facili su Instagram: non cascateci

Da qualche mese a questa parte, gli utenti Instagram sono inondati da Stories pubblicate da alcuni influencer e ‘vippini‘ che sponsorizzano presunti guru della finanza e delle scommesse. I messaggi sono tutti simili. Il succo è questo: ci sono soldi facili da fare. Basta mettere un po’di grana in mano a tali sedicenti uomini d’affari e in poco tempo si avranno guadagni stellari, senza muovere un dito. Davvero funziona così? Veramente vale la pena investire risparmi in questo modo? E chi lo ha fatto, come si è trovato? Si parta con il dire che siffatti contenuti sono per la maggior parte delle truffe.

Sul tema è andato a fondo il portale Webboh che ha contattato l’avvocato Angelo Greco. Il legale ha spiegato cosa si cela dietro alle sponsorizzazioni relative ai “soldi facili”, facendo emergere un quadro inquietante. Ebbene, lo si ripete: cari lettori, state lontano da tali annunci. Il modus operandi è sempre lo stesso: si consiglia di iscriversi a un gruppo Telegram e si fanno spuntare nomi di presunti guru capaci di far guadagnare con semplici click tramite operazioni di trading online o di scommesse.

Così Webboh sull’argomento:

“Partiamo con il dire che la maggior parte di questi gruppi che promettono guadagni veloci e semplici non sono affidabili. Secondo alcune stime, ci dice Angelo Greco citando Il Sole 24 Ore, circa l‘80% dei gruppi Telegram che vediamo linkati come fonti di guadagno nelle storie Instagram di alcuni creator sono truffe belle e buone, che vi chiedono soldi da investire senza poi darvi alcun ritorno dal vostro investimento e sparire nel nulla (nel 2022 vi avevamo raccontato la storia di una ragazza truffata). Pensate che solo nell’anno precedente sono stati 93,3 milioni di euro i soldi rubati con il falso trading.

Tutto chiaro? Lo si ribadisce: occhio alle truffe. Anche perché, da che mondo è mondo, nessuno è in grado di far guadagnare soldi senza alcuno sforzo. Certo le promesse fanno gola. Inoltre sono divulgate in modo quasi credibile con foto di soldi, messaggi audio di persone che assicurano di aver ottenuto corpose cifre e screenshot di bonifici bancari in entrata su dei conti corrente.

Sempre Webboh: “Ovviante nell’80% dei casi si tratta tutto di un sistema costruito appositamente per farti credere alla loro idea e farti investire sempre più soldi nel loro sistema. Fate attenzione!”. Altrimenti detto, quei post che oramai si vedono in tantissime Stories di influencer e creator non sono altro che un’esca per fare credere che tutto sia semplice e che ci sia la sicurezza di intascare denaro facile.

Altra esca sono quei messaggi in cui dei presunti utenti dicono di aver investito grazie ai consigli dell’influencer di turno e di aver avuto indietro centinaia o addirittura migliaia di euro, ovviamente senza muovere un dito. In aggiunta, per far venire ancor più l’acquolina in bocca, viene sempre detto da siffatti presunti fortunati che tramite tali “soldi facili” hanno potuto comprare questo e quello.

Insomma, lo schema è il seguente: che aspetti, investi che puoi guadagnare senza sforzo. Guarda, chi lo ha già fatto ha persino potuto acquistare ciò che desiderava da una vita. Peccato che nessuno regali soldi. State in guardia.