L’Inferno di Dante diventa una serie tv ma sul web è caos: ecco perché

L’inferno di Dante diventa una serie tv ma sul web è scoppiato il caos. Ecco perché

Questa è sicuramente una delle notizie più ‘calde’ del giorno: l’Inferno di Dante Alighieri diventerà una serie televisiva. A produrla sarà Freeform una rete televisiva statunitense. La notizia è stata accolta da molti con tanta gioia. Alcuni amanti della letteratura hanno rivelato di aver desiderato da sempre una serie tv proprio sulla Divina Commedia. Ma qualcosa sembra poi essere andato storto. Specialmente quando è stata rivelata la trama di questo nuovo progetto televisivo. Sul web, specialmente su Twitter (dove proprio in questi istanti l’opera di Dante è prima in tendenza) è scoppiato un gran caos. Tantissimi utenti stanno esprimendo il loro dispiacere per il modo in cui questa serie verrà strutturata.

Dante’s Inferno: è la trama che non piace. Ecco perché

Di cosa parla Dante’s Inferno (questo il vero nome della serie)? Beh, di una ragazza che si chiama Grace Dante infelice della sua vita. La giovane, che ha più o meno vent’anni, è triste e sconsolata e non crede più nei suoi sogni. Poi un giorno, zac! La sua vita cambia e i suoi desideri iniziano ad avverarsi. Grace, dunque, che ha avuto un’esistenza poco allegra a causa di una madre e di un fratello un po’ problematici, inizia a sentirsi fortunata. Ma purtroppo scopre che dietro tutte queste gioie c’è il diavolo. Quindi la giovane per combattere contro questo essere maligno dovrà avventurarsi nell’Inferno di Dante, situato sotto la città di Los Angeles. Insomma non vedremo nessun Alighieri o per esempio nessuna Beatrice. La trama di questa serie tv si allontana molto dalla vera opera, scritta dall’autore fiorentino. Ecco perché sul web tanta gente sta storcendo il naso.

L’Inferno di Dante si trasforma in serie tv: sul web ironia e disapprovazione

“Questa storia di fare serie su ogni singola cosa sta sfuggendo di mano. Ci mancava soltanto la Divina Commedia ambientata a Los Angeles nel 2020 con protagonista una certa Grace Dante con madre drogata e fratello problematico, stile fan-fiction”, chiosa qualcuno. “A questo punto, visto che la protagonista Mary Sue della nuova serie sulla Divina Commedia si chiama Grace Dante, il protagonista maschile si chiamerà Liam Beatrice. Immagino già la descrizione: tanta menta e tanto tabacco emana l’uomo mio quand’egli altrui saluta”, ironizza un altro utente. Mentre qualcun altro sogna: “Immaginate una serie tv sulla Divina Commedia ambientata a Firenze, orchestrata meravigliosamente con personaggi fedeli e una colonna sonora composta da Ramin Djawadi”.

Quindi la Divina Commedia verrà trasposta in chiave moderna in una serie tv ambientata a Los Angeles con protagonista Grace Dante che va all'Inferno perché ha capito che dietro il suo improvviso successo c'è il Diavolo. Che dire…#Divinacommedia pic.twitter.com/vYzZDcc3Mb — Luca Domenichini (@LukeDome) October 29, 2019