Incorvaia-Sarcina, la replica: ‘Vergogna’. La verità di Clizia

Clizia Incorvaia sta vivendo un periodo molto difficile sia per la morte della suocera Eleonora Giorgi che per la denuncia appena ricevuta da parte dell’ex marito Francesco Sarcina. Il cantante, infatti, qualche giorno fa ha querelato l’ex moglie per aver pubblicato sui social le foto e i video della figlia Nina, nata dalla loro storia d’amore. Dopo aver mantenuto il silenzio per tutelare la bambina e la sua famiglia, la modella ha risposto a modo all’artista pubblicando un lungo messaggio sui social.

La denuncia a Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina avrebbe di nuovo denunciato l’ex moglie in quanto sarebbe contrario alla condivisione di contenuti social che riguardano la figlia Nina. L’artista reputa che Incorvaia lo faccia solo per “trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione”. Ha affermato.

La risposta della moglie di Paolo Ciavarro

A distanza di qualche ora dalla notizia della denuncia, Clizia Incorvaia ha tenuto a dire la sua riguardo alla vicenda che la vede protagonista. La moglie di Paolo Ciavarro ha condiviso un lungo messaggio sui social in cui spiega i motivi che l’hanno spinta a pubblicare foto e video della figlia Nina.

Incorvaia ha riferito che la bambina è serena, felice nonostante abbia i genitori separati. Pertanto, prova un senso di vergogna nei confronti dell’ex marito che ancora una volta sta cercando di offendere e distruggere la sua reputazione. Non solo, ritiene che il suo sia un comportamento inadeguato anche nei confronti della figlia che in un futuro potrebbe venire a scoprire quanto sta accadendo.

Da parte sua la modella ha sempre taciuto ed ha cercato di omettere ogni evento o episodio che avrebbe potuto mettere in cattiva luce Sarcina e lo ha fatto solo ed esclusivamente per tutelare la figlia.

La prima querela

A quanto pare non è la prima volta Francesco Sarcina denuncia l’ex moglie. La prima querela è avvenuta nel 2019 per lo stesso motivo che ha visto l’artista compiere una seconda denuncia. All’epoca i due avevano trovato un accordo: l’influencer si impegnava a non pubblicare più foto e video della figlia.

Tuttavia, dopo oltre 5 anni, si sarebbe dimenticata della promessa fatta all’ex marito e soprattutto nell’ultimo periodo sarebbe tornata a condividere alcuni scatti e video insieme alla figlia Nina sui social.

La fine del matrimonio

Sette anni fa Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina hanno deciso di separarsi dopo un periodo difficile per la loro storia d’amore. Secondo quanto riferito sul web, l’artista avrebbe tradito più volte l’ex moglie. Tuttavia, qualche tempo dopo il divorzio è stato proprio il diretto interessato a rivelare che la modella lo avrebbe tradito con il suo migliore amico Riccardo Scamarcio.