Incidente Harry e Meghan: così hanno reagito Re Carlo e William

Nessuna reazione pubblica da parte di Buckingham Palace dopo la notizia dell’incidente che ha coinvolto Harry Windsor e Meghan Markle. La famiglia reale sembrerebbe voler evitare ogni possibile commento sulla vicenda. Tuttavia gli esperti delle dinamiche della Royal Family fanno sapere che in queste ore una reazione alla vicenda, seppur non ufficiale, c’è stata nelle stanze segrete dei reali. Quale? “Non ci interessa”, sarebbe il mantra di Re Carlo III che evidentemente è sicuro che l’incidente non sia stato catastrofico come è stato voluto far passsare.

Le reazioni alla vicenda: la famiglia reale e non solo

Stando alle voci di corridoio, né il re Carlo III né il principe William avrebbero sentito Harry per avere notizie sul recente accaduto o quantomeno per assicurarsi che stesse bene. La volontà sembrerebbe quella di non volersi assolutamente sbilanciare, anche a fronte delle notizie emerse nelle ultime ore, sull’accaduto.

In primis, il tassista di Harry e Meghan ha ritenuto esagerata la notizia dell’incidente, ma non sono mancate le opinioni di personaggi influenti. Antonio Caprarica, giornalista ed esperto della Royal Family, si è espresso così sulla questione: “Hanno amplificato una disavventura, vivono in un loro mondo di fantasia“.

Anche Whoopi Goldberg si è fatta sentire. L’attrice americana si è spesso scagliata contro la famiglia reale, ma stavolta è stata ancor più diretta. Nell’ultima puntata di The View, ha rivelato di non credere alla versione di Harry e Meghan: “Non esistono gli inseguimenti ad alta velocità a New York“. Ad avvalorare la tesi di Golderg sono le parole della portavoce della polizia di New York: “Il Duca e la Duchessa del Sussex sono arrivati a destinazione e non sono stati segnalati incidenti, feriti o arresti a riguardo“.

Andiamo con ordine e ripercorriamo i fatti. La notizia viene riportata dalla Bbc martedì 16 maggio. Dopo la cerimonia dei Women of Vision, dove è stata premiata la stessa Meghan, la coppia sale su un taxi assieme alla madre di lei, Doria Ragland. A quel punto ha inizio il fatidico inseguimento, tanto che il portavoce della famiglia riporta:

“Ha provocato molte collisioni, sono state coinvolte altre vetture, siamo stati vicini alla catastrofe“.

Incidente Harry e Meghan: cosa é successo? Le diverse versioni

Sembra però che la versione dell’accaduto sia stata ingigantita e non sono mancate reazioni a riguardo. Il tassista, coinvolto nella vicenda, ha riportato che Harry e Meghan “Hanno esagerato“, ribadendo la sicurezza della città di New York. Oggi, tuttavia, ha iniziato a circolare la notizia che la coppia avrebbe chiesto all’agenzia di paparazzi Backgrid i filmati dell’accaduto. La richiesta sarebbe stata rispedita al mittente: “In America, la proprietà appartiene al proprietario. Nessun soggetto terzo può avanzare pretese sulle proprietà altrui, come forse possono fare i re” afferma l’agenzia, sottolineando l’impossibilità di accontentare una simile richiesta.

Harry e Meghan, probabilmente, sono convinti di poter dimostrare la loro versione dei fatti, questi i motivi di una tale pretesa. L’agenzia ha comunque fatto sapere di star indagando sulla condotta di quattro tra i fotografi freelance presenti il giorno dell’accaduto. Viene comunque contestata la ricostruzione della coppia in merito all’incidente causato dall’inseguimento di alcuni paparazzi.