In jeans con la Kardashian: Natalia Paragoni e la moda del disagio!

Natalia Paragoni si è sempre mostrata in maniera molto onesta e sincera. Quando ha partecipato a Uomini e Donne è sempre stata apprezzata per il suo modo gentile di porsi. Negli anni la sua schiera di followers è cresciuta sempre di più al punto tale che la Paragoni può definirsi un’influencer a tutti gli effetti. Insieme al compagno Andrea Zelletta formano una squadra mediatica non indifferente al popolo social. Come tante altre coppie che si sono formate nel programma condotto da Maria De Filippi, i due hanno coronato il sogno di diventare una famiglia con la nascita della piccola Ginevra. Dopo un primo periodo di depressione, avvenuto a seguito della nascita della figlia, Natalia si è ripresa e ha saputo riprendere in mano anche la sua carriera da influencer. Arrivando a conoscere una vera e propria star d’oltreoceano.

Natalia ci ha mostrato una foto di lei assieme a Khloé Kardashian. Quest’ultima si trovava in Italia per sponsorizzare il suo profumo “Xo KHLOÉ”. All’evento era stata invitata anche la Paragoni la quale, però, non aveva colto l’ufficialità della situazione. Così in maniera ironica sottolinea come il suo stile fosse estremamente casual per l’occasione. Soprattutto se messa a confronto con la Kardashian che invece aveva un look elegantissimo. Mentre la star americana indossava un tubino color cipria in tono con i colori dell’evento, Natalia aveva addosso una t-shirt bianca modello largo e dei pinocchietti larghi in denim. A coronare il tutto dei mocassini neri con calzini a righe. L’imbarazzo della Paragoni era evidente.

Natalia Paragoni a disagio era indecisa se postare la foto

A conferma che Natalia non si sentiva a suo agio è il fatto che la foto sia stata postata con estremo ritardo. Quasi come se l’ex corteggiatrice avesse preso tempo per decidere se postarla o meno. A confortare la Paragoni è stata la stessa Khloé Kardashian. Infatti pare che la star si sia complimentata con Natalia dicendo che fosse davvero una bellissima ragazza. L’ex corteggiatrice ha poi specificato che oltre ad essersi vestita in questo modo era anche struccata. Fortunatamente Natalia Paragoni ha fatto la sua figura anche in jeans e maglietta e, forse involontariamente, ha trovato il modo per “spiccare” rispetto alle altre.