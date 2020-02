Immobile e la moglie a C’è posta per te, pubblico furioso: il regalo inadatto

C’è posta per te: la presenza di Ciro Immobile con la moglie Jessica scatena la polemica

Sta facendo chiacchierare parecchio la presenza di Ciro Immobile e della moglie Jessica Malena alla quarta puntata di C’è posta per te 2020. A detta di molti telespettatori la presenza del calciatore laziale non è stato il giusto regalo per Arianna. Quest’ultima è stata chiamata nel programma dai genitori Luciana e Benny, che hanno voluto ringraziare la giovane per il comportamento tenuto dopo la morte di Lorenzo, l’altro figlio della coppia. Immobile era il calciatore preferito di Lorenzo e invitarlo come ospite di una sorpresa per Arianna è stato giudicato dai più del tutto sconveniente.

Il regalo di Arianna a C’è posta per te inadatto per il pubblico di Canale 5

“Dal momento in cui se n’è andato, sono stata solo la mamma di Lorenzo”. Fatemi capire, la madre si sente in copa perché sente di aver trascurato la figlia dopo il terribile lutto e per farsi perdonare le fa conoscere il calciatore preferito del fratello?”, ha notato qualcuno su Twitter. “Sono qui per parlare di te. E le porta a far conoscere il giocatore preferito del fratello”, ha aggiunto qualcun altro. “È carino il fatto della macchina fotografica, ma Immobile era il giocatore preferito del fratello non suo…sarebbe stata più carina una sorpresa personale? Specialmente dato il motivo della busta”, ha ribadito un telespettatore di C’è posta per te.

C’è posta per te: i regali di Immobile e Jessica per Arianna

Ciro Immobile ha regalato ad Arianna una sua maglietta autografata mentre Jessica Malena ha donato alla ragazza un suo braccialetto che porta il simbolo della famiglia e un ciondolo a forma di mongolfiera. Oggetto simbolico molto importante per Arianna, che se l’è addirittura tatuato. La coppia ha poi donato ad Arianna anche una macchina fotografica, data la sua grande passione per la fotografia.

Criticata anche la presenza di Jessica, moglie di Immobile

Molti telespettatori di C’è posta per te hanno però giudicato inutile la presenza di Jessica, conosciuta al grande pubblico solo ed esclusivamente per il suo matrimonio con il calciatore napoletano. “Ma se non capivo la presenza di Ciro Immobile che era il mito del figlio e non della ragazza…cosa c’entra la presenza della moglie?”, ha osservato un telespettatore.