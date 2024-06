Immobile e Jessica, la foto hot scatena gli haters:”Il tocco c’è stato”

Ciro Immobile e Jessica Melena sono volati ad Ibiza per trascorrere una vacanza all’insegna della pace e del relax. A testimonianza di questo postano foto e storie su Instagram che raccontano i loro giorni felici insieme ai figli. Le foto postate però lasciano intendere che la passione tra i due continui a gonfie vele. Nell’ultima storia Instagram di Jessica infatti i due compaiono sdraiati sul lettino. La foto non nasconde l‘affiatamento di coppia e l’attrazione che il calciatore prova per la sua bella.

Quel che colpisce sono chiaramente i commenti (a volte inopportuni) che compaiono al di sotto della foto postata. I fan della coppia sottolineano con un certo entusiasmo quanto sia bello vederli così affiatati. C’è che si complimenta per la famiglia numerosa che hanno costruito. C’è chi invece ne approfitta per fare battute di cattivo gusto del tipo:” e poi i tifosi dicono che ormai non tocca manco un pallone… qui ne tocca due”. Oppure:”Ciro andava convocato come portiere“. Ma la cosa non dovrebbe stupirci perché capita molto spesso. Se pensiamo a Diletta Leotta e al suo profilo Instagram non possiamo non soffermarci sui commenti che la sommergono ad ogni post pubblicato. Sono sempre tendenzialmente volgari e di cattivissimo gusto ma la bella giornalista ormai si è arresa a questa becera forma di maschilismo, difficile da sradicare.

Ciro Immobile, la mancata presenza in Nazionale e gli sfottò sotto la foto della moglie

La coppia costituita da Ciro Immobile e Jessica Melena non si lascia trascinare dalle prese in giro e continua con serenità la loro vacanza. E’ pur vero però che per Immobile non deve essere un periodo facile dal momento che non è stato convocato agli Europei di calcio appena cominciati. Si sa che per un calciatore vedere la partita dal divano di casa è sempre una ferita aperta. Forse è proprio per questo motivo che i due hanno deciso di volare alle isole Baleari.

La loro esposizione mediatica però non dovrebbe lasciare libere le persone di dire la qualunque. I due si stanno godendo un periodo di relax e la foto esprime con chiarezza la loro bollente passione. Dovremmo invece riconoscere che, dopo 4 figli e tanta fatica correlata, è bello che una coppia riesca a mantenere vivo il desiderio.